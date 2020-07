Google muda forma de exibir anúncios e vai bloquear cookies de terceiros

O Google anuncia nesta sexta-feira (31) uma nova mudança em seus termos de privacidade para proteger melhor os usuários. Entre as novidades, está o encerramento gradual do suporte a cookies (arquivos armazenados temporariamente em seu navegador) de terceiros.

Outro ponto é que os anúncios agora apresentarão novos recursos, como uma explicação sobre ele e o nome confirmado do anunciante por trás de cada peça publicitária exibida na tela. Segundo a gigante de tecnologia, por dia as pessoas clicam mais de 15 milhões de vezes na caixa “por que estou vendo este anúncio?” — função também disponível nas televisões.

Também ficará disponível na loja do Google Chrome, navegador da empresa, uma ferramenta chamada “Ads Transparencey Spotlight“, que informará o usuário sobre todos os anúncios que ele vê na internet. “Com o tempo, queremos oferecer ainda mais informações sobre o funcionamento dos anúncios – e mais controles para o usuário”, afirmou a empresa em comunicado.

Sobre os benefícios das mudanças para o consumidor, a gerente de produtos do Google, Chetna Bindra, acredita que isso será positivo para a segurança dos usuários. “Todo mundo está cada vez mais preocupado com a segurança na internet. Nossas ferramentas servem para ajudar isso”, afirmou.

Baixo, mas superando expectativas

Pela primeira vez em sua história, a Alphabet, empresa controladora do Google, registrou queda em seu faturamento trimestral. No balanço financeiro do segundo trimestre deste ano, a companhia registrou receita de 38,3 bilhões de dólares no período. Apesar de superar a expectativa do mercado que girava em 37,37 bilhões de dólares, a cifra é 2% menor do que a registrada no segundo trimestre de 2019.