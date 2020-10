Apple planeja versões novas e melhoradas dos AirPods para início de 2021

A Apple planeja atualizações dos fones de ouvido AirPods no próximo ano, na tentativa de capitalizar o sucesso do produto que se tornou importante fonte de crescimento.

A gigante da tecnologia com sede em Cupertino, Califórnia, trabalha em dois novos modelos: AirPods básicos de terceira geração e a segunda versão dos fones de ouvido AirPods Pro, de acordo com pessoas a par dos planos.

Os modelos se somam a outros novos aparelhos de áudio da Apple, como o HomePod mini e fones de ouvido over-ear (circoauricular). A empresa também avalia o lançamento de outro alto-falante inteligente que ficaria entre o HomePod mini e a versão original da linha.

O design dos AirPods básicos atualizados será semelhante ao do atual AirPod Pro, com uma haste mais curta e ponteiras substituíveis. A Apple também busca melhorar a vida útil da bateria. Esse modelo, entretanto, não terá os recursos dos AirPods Pro de ponta, como cancelamento de ruído, disseram as pessoas, que não quiseram ser identificadas.

Para os novos AirPods Pro, a Apple pretende tornar os fones de ouvido mais compactos, eliminando a haste curta que atualmente sobressai da parte inferior. Um design em planejamento tem uma forma mais arredondada, que preenche mais a orelha do usuário — semelhante aos designs mais recentes da Samsung Electronics, Amazon.com e Google.

Integrar o cancelamento de ruído, antenas sem fio e microfones em uma caixa menor para os AirPods Pro provou ser um desafio durante o desenvolvimento, o que poderia resultar em um design menos ambicioso quando o produto for finalizado, disseram as pessoas. Uma porta-voz da Apple não quis comentar.

A Apple discutiu internamente o lançamento dos AirPods mais básicos durante o primeiro semestre de 2021. A empresa também planeja novos chips sem fio para rodar os dois modelos. Luxshare Precision Industry e Goertek devem responder pela maior parte da produção dos novos fones de ouvido.

Depois de serem ridicularizados por alguns no início, os AirPods se tornaram um dos maiores sucessos da Apple nos últimos anos. A divisão de Vestíveis, Casa e Acessórios da empresa, que inclui os AirPods, registrou receita de US$ 6,5 bilhões no último trimestre, aumento de mais de 70% em relação a dois anos atrás. Os fones de ouvido podem obter um novo impulso de vendas no curto prazo, porque a Apple parou de incluir fones de ouvido com novos iPhones.