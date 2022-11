App Lensa: saiba como transformar fotos reais em avatares feitos por inteligência artificial (IA)

Nos últimos dias, retratos digitais, gerados por algoritmos, ganharam as redes sociais e se espalharam em carrosséis de fotos nos feeds do Instagram.

Para quem ficou de fora da nova moda, mas curioso pelo tema, as imagens estão sendo produzidas pelo aplicativo Lensa, que lançou uma nova ferramenta chamada Magic Avatars ("avatares mágicos"), e que faz a criação de avatares usando fotos reais de uma pessoa por meio de inteligência artificial (IA).

Para conseguir uma galeria de fotos semelhante, é preciso considerar que o aplicativo é pago. Sendo assim, para usar, basta baixar o app na App Store ou Play Store, e escolher uma das opções de plano. Por 20 reais, por exemplo, é possível gerar 50 avatares.

Confira abaixo quanto custa cada pacote de imagens do Lensa:

50 avatares únicos (5 variações e 10 estilos): R$ 20,99.

100 avatares únicos (10 variações e 10 estilos): R$ 31,99.

200 avatares únicos (20 variações e 10 estilos): R$ 42,99.

Para gerar as imagens, é preciso escolher de 10 a 20 fotos na galeria do celular. Veja dicas e regras para escolher as imagens:

As fotos precisam ser da mesma pessoa, que deve estar sozinha na imagem; Use selfies e fotos de retrato com fundos variados; Escolha imagens com variedade de expressões faciais e ângulos de cabeça; Priorize fotos com boa qualidade de resolução; Não escolha imagens com nudez; Crianças também não devem participar. Use somente fotos de adultos.

Depois de enviar as fotos para o aplicativo, o usuário é direcionado para a tela de pagamento. Após a confirmação do pagamento, a ferramenta começa a gerar os avatares. O aplicativo demora cerca de 20 minutos para criar 50 avatares.

Os avatares são criados com uma série de temáticas, como "Sci-fi", "Mystical", "Stylish", "Adventure", entre outros.

Nem todos os avatares ficam com boa qualidade. Algumas fotos são geradas com pequenos erros no rosto do usuário. Em outras imagens, há pouca semelhança entre a realidade e o resultado.

Essas imprecisões e defeitos são comunicados pelo aplicativo antes mesmo do pagamento para a criação do resultado.

Para minimizar a possibilidade de erros, a ferramenta aconselha o usuário a enviar o maior número de expressões e ângulos de rostos possíveis.

