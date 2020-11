Aposta da Beats para Black Friday é fone que recarrega em 5 minutos

Quem já usou fones de ouvido Bluetooth sabe o quanto é frustrante ficar sem bateria durante uma ligação ou bem no meio de uma playlist. Pensando em solucionar esse problema, a Beats traz ao Brasil a nova geração do Powerbeats Pro, fones de ouvido sem fio que podem ser recarregados em apenas cinco minutos para oferecer uma hora e meia de reprodução.

O dispositivo conta com 9 horas de duração de bateria, segundo a fabricante. Além disso, ele vem com um estojo que funciona como um carregador portátil, assim como acontece com os AirPods, da Apple, ou os Galaxy Buds Live, da Samsung. Com ele, os fones ganham mais 24 horas de autonomia de bateria. O Powerbeats Pro, que chega pouco antes da Blabk Friday nas cores Spring Yellow, Cloud Pink , Lava Red e Glacier Blue, será vendido no Brasil por 2.149 reais.

Compatível com smartphones Android, iPhones, PCs e Macs, o Powerbeats Pro tem tecnologia de isolamento de ruído, controles de volume e troca de faixas nos dois lados e resistência ao suor e à água, segundo a certificação IPX4. Ou seja, não são fones para natação, mas eles não devem parar de funcionar se fores expostos a chuva durante algum tempo.

Apesar de funcionar conectado a qualquer dispositivo com conexão Bluetooth, o Powerbeats Pro tem mais vantagens para quem o utiliza no iPhone. O pareamento entre os aparelhos é automático, precisando apenas de um toque do usuário, e o chip H1 dá acesso à assistente de voz Siri, além de manter o pareamento via iCloud quando o usuário trocar de iPhone. Vale notar que a Apple comprou a Beats em 2014 por 3 bilhões de dólares.

Com apelo esportivo e fones individualizados e com ganchos firmes para cada orelha, o Powerbeats Pro rivaliza com produtos como o JBL Endurance Peak.