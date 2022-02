Americanas: veja o que se sabe até agora sobre os sites tirados do ar

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Sob suspeita de ter sofrido um ataque hacker na madrugada de sábado, dia 19, os sites de Americanas e Submarino, do grupo Americanas, ficaram fora do ar desde o fim de semana.

Nesta segunda-feira, a empresa também anunciou a suspensão de forma pró-ativa de parte dos servidores dos sites Sou Barato e Shoptime.

Os aplicativos das marcas on-line da gigante do varejo também foram afetados. Embora os produtos estejam visíveis nos portais, não é possível realizar compras ou clicar nos itens.

Veja a seguir o que se sabe até agora sobre a indisponibilidade dos sites e apps do grupo Americanas:

Quando os sites da Americanas ficaram fora do ar?

A dificuldade de acesso aos sites da Americanas e da Submarino teve início no sábado. Naquele dia, a companhia informou aos investidores que suspendeu preventivamente parte dos servidores do ambiente de e-commerce na madrugada deste sábado (19/02), "assim que identificou risco de acesso não autorizado".

Ainda em nota, a Americanas S.A. disse que os ambientes foram normalizados às 15h16 de sábado e que, na ocasião, não havia evidência de comprometimento das bases de dados. "As lojas físicas não tiveram suas atividades interrompidas e permaneceram operando normalmente", completou a companhia.

Os sites voltaram a ficar ativos em seguida, mas foram suspensos novamente na madrugada de domingo, dia 20.

A empresa emitiu um segundo comunicado aos investidores e disse que os sites foram suspensos, também de forma pró-ativa, "assim que identificou acesso não autorizado."

"A companhia atua com recursos técnicos e especialistas para avaliar a extensão do evento e normalizar com segurança o ambiente de e-commerce o mais rápido possível. A companhia reitera que trabalha com rígidos protocolos para prevenir e mitigar riscos", dizia a nota.

Nesta segunda-feira, as redes sociais e os sites do grupo Americanas foram atualizados com uma mensagem semelhante ao comunicado divulgado no dia anterior.

"A companhia informa que, por questões de segurança, suspendeu proativamente parte dos servidores do ambiente de e-commerce e atua com recursos técnicos e especialistas para normalizar com segurança o mais rápido possível.", diz a mensagem, divulgada nos perfis oficiais do Twitter do grupo, bem como nos sites.

Por que os sites do grupo Americanas saíram do ar?

A companhia informou que, por questões de segurança, suspendeu proativamente parte dos servidores do ambiente de e-commerce e acionou prontamente seus protocolos de resposta assim que identificou um “acesso não autorizado”.

A companhia reiterou que trabalha com rígidos protocolos para prevenir e mitigar riscos. Não se sabe, até o momento, porém, o que especificamente levou a companhia a suspender o acesso aos portais.

Os aplicativos foram afetados?

É possível acessar os aplicativos e navegar pelas páginas principais, mas logo na sequência as plataformas retornam a mensagem de "Falha na conexão", informando que não foi possível conectar ao servidor".

Em alguns casos, passam a ser exibidas mensagens com o "comunicado importante" da companhia, reiterando que "por questões de segurança, suspendeu proativamente parte dos servidores do ambiente de e-commerce e atua com recursos técnicos e especialistas para normalizar com segurança o mais rápido possível."

As lojas físicas foram prejudicadas?

Segundo comunicado da Americanas, as Lojas Americanas em ruas e shoppings não tiveram suas atividades interrompidas e permanecem operando.

As lojas físicas não tiveram suas atividades interrompidas e permanecem operando", diziam os comunicados da empresa.

Os dados dos consumidores foram comprometidos?

A empresa informou, no comunicado de sábado, que não houve evidência de comprometimento das suas bases de dados.

O GLOBO questionou a empresa novamente nesta segunda, mas ainda não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Os pedidos feitos on-line foram afetados?

A empresa não mencionou em comunicado se os pedidos feitos on-line foram afetados. No entanto, em resposta a seguidores do grupo no Twitter, a Americanas informou que "Todos os pedidos serão entregues, mas por conta das instabilidades do site, poderão haver atrasos".

Foi um ataque hacker?

A Americanas não confirma ter sido alvo de ataque hacker, embora hajam especulações sobre o assunto nas redes sociais.

O GLOBO questionou o grupo se o "acesso não autorizado" seria um ataque hacker, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.