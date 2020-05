Pedido do auxílio emergencial pendente deve ser aprovado até o dia 5

Os pedidos do auxílio emergencial solicitados no mês de maio estão em processamento na Dataprev e as equipes trabalham para finalizar o serviço até o final da próxima semana. É o que disse à EXAME a empresa de processamento de dados que tem atuado como parceira tecnológica do Ministério da Cidadania.

Sobre a demora no processamento, a Dataprev explica que o andamento dos pedidos foi impactado pela publicação da Lei n. 13.998, no dia 15 de maio, que promoveu alterações no benefício. Além disso, com o objetivo de reduzir fraudes, foi necessário revisar as regras e aperfeiçoar os sistemas de concessão do benefício.

No calendário de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial para pedidos feitos em abril, cerca de 10 milhões de trabalhadores ainda aguardam a aprovação do benefício.

Cerca de 5 milhões passam por uma primeira análise, e 5 milhões por reanálise, segundo informações da Caixa e da Dataprev. “O número corresponde a 10% do total. Dos 100 milhões que pediram o benefício, 60 milhões foram aprovados, 30 milhões tiveram o auxílio negado e 10 milhões estão em análise”, diz Pedro Guimarães, presidente da Caixa.

O executivo esclareceu que todos os trabalhadores que tiverem cadastros validados e aceitos receberão as três parcelas do auxílio, não importa quando. “Vamos receber cadastros até o dia 3 de julho. Os novos pedidos já diminuíram bastante”.