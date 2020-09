Em meio à covid, médicos pedem hoje mais esforços no combate ao câncer

Em meio à alta expectativa com o avanço da ciência na busca por uma vacina contra a covid-19, neste 24 de setembro médicos e cientistas ao redor do mundo lembram a importância das pesquisas de tratamentos contra outra doença igualmente assustadora: o câncer.

Desde 2017, hoje é celebrado o Dia Mundial das Pesquisas contra o Câncer. A data foi criada pela UICC, organização não governamental aberta em 1933, em Genebra, na Suíça, para acelerar a luta contra uma doença que mata 9 milhões de pessoas no mundo por ano. Para comparação, até agora a covid-19 provocou 976.000 mortes até agora.

Na corrida de médicos e cientistas para encontrar maneiras de fazer frente à pandemia que mudou a cara do planeta em 2020, há indícios de que o combate ao câncer tem ficado em segundo plano nos últimos meses.

No auge da pandemia, entre os meses de março e maio, pelo menos 50.000 brasileiros deixaram de ser diagnosticados em centros de oncologia por causa da necessidade de isolamento social, segundo estimativa das Sociedades Brasileiras de Patologia e de Cirurgia Oncológica. Na época, o fluxo de pacientes nos centros de referência do Sistema Único de Saúde (SUS) caiu 75% em relação ao mesmo período do ano passado.

O receio das sociedades de oncologia pelo mundo é o de que a urgência no combate ao novo vírus atrase a chegada de tratamentos mais eficientes contra o câncer.

Hoje, os esforços para o combate ao câncer serão lembrados em uma série de eventos virtuais. Um site especial foi criado para marcar a data, com dados sobre o tamanho do problema, uma agenda de encontros e uma petição global para incentivar as pesquisas contra o câncer.

No Brasil, a data ocorre em meio ao 7º Congresso Todos Juntos Contra o Câncer 2020. Às 19h, o evento terá a apresentação de um panorama de atenção ao câncer de mama no SUS. Após a apresentação dos dados, uma mesa redonda virtual vai reunir os médicos Drauzio Varella e João Bosco, da Sociedade Brasileira de Mastologia, e a deputada federal Silvia Cristina (PDT-RO), líder da frente parlamentar mista em prol da luta contra câncer.