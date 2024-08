Após uma reeducação alimentar, ele deu adeus ao mundo corporativo para fabricar snacks funcionais

O paladar, e não o bolso, foi o que levou Adriano Bussab a decidir por empreender. Por mais de 30 anos, o paulistano trabalhou em indústrias do petróleo e de medicamentos. Na chegada da pandemia, repensou a carreira e sentiu que o momento da transição havia chegado. “Eu era C-level e tinha uma carreira consolidada, mas percebi que queria ter mais qualidade de vida no trabalho também”, diz.

Alguns anos antes, ele e a mulher, Priscila ­Bussab, tinham mudado o estilo de vida, incluindo um processo de reeducação alimentar. “Comecei a consumir castanhas e granolas, mas tinha dificuldade­ de encontrar no mercado snacks sem açúcar e com propriedades funcionais.” O adeus ao mercado corporativo chegou aos 53 anos, mesma idade com a qual estabeleceu a Juaa, empresa de snacks funcionais criada em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais.

Inspiração em Alceu Valença

Em operação desde novembro passado, o negócio consumiu mais de 800.000 reais em pesquisa, desenvolvimento e fábrica, com capacidade de produzir 6,5 toneladas por mês. Os mix de castanhas e frutas secas foram desenvolvidos com o apoio de pesquisadores e nutricionistas — responsáveis pela garantia das propriedades benéficas em cada porção — e os fornecedores foram validados por meses. “Levei minha bagagem profissional em pesquisa e teste de qualidade para a Juaa”, diz Adriano.

A empresa conta com quatro mix de castanhas e frutas desidratadas que prometem energia e vitalidade aos consumidores. Castanhas-de-caju, pepitas de girassol, uva-passa, cranberry, goji berry e amêndoas compõem, por exemplo, o mix rico em antioxidantes.

O varejo, por meio de empórios e mercados de bairro na capital paulista, é o principal destino dos snacks, além de cafeterias em prédios comerciais. O faturamento mensal ainda flutua bastante, batendo 100.000 reais em algumas ocasiões. A expectativa é fechar o ano com 720.000 reais de faturamento. “Com a Juaa, eu descobri um novo propósito: levar saúde de forma preventiva para os consumidores”, diz Bussab. Com nome inspirado em Morena Tropicana, música de Alceu Valença, a Juaa, derivação de “juá”, quer desfrutar o gosto e do sumo da saudabilidade.