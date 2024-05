Tudor: irmã mais nova da Rolex surpreende com modelos sofisticados

A Tudor se destaca anualmente, se diferenciando da Rolex e expandindo seu portfólio com modelos sofisticados, criando uma identidade própria. Surpreendeu ao lançar um modelo totalmente em ouro amarelo, demonstrando sua evolução surpreendente.

1. Black Bay 58 GMT

O novo modelo com função GMT vem em caixa versátil de 39 milímetros e luneta bidirecional graduada de 24 horas. O nome Black Bay 58 é uma alusão ao ano de 1958, quando foi lançado o primeiro relógio de mergulho Tudor resistente a 200 metros. Calibre de manufatura com certificação COSC, com reserva de marcha de 65 horas e Certificação Master Chronometer do METAS. Com bracelete de aço inoxidável e outro de borracha, ambos com o fecho Tudor “T-fit” de ajuste rápido. Preço: a partir de 29.500 reais

2. Black Bay 58 18K

Pela primeira vez um relógio da marca é feito inteiramente de ouro amarelo de 18 quilates. O lançamento vem com fundo de caixa aberto e calibre de manufatura, com bracelete de ouro maciço e fecho “T-fit”. A caixa tem 39 milímetros, com mostrador côncavo em tom verde-dourado mate e ponteiros snowflake também de ouro amarelo de 18 quilates. O calibre de manufatura tem certificação COSC (do Official Swiss Chronometer Testing Institute) e reserva de marcha de 70 horas. Preço: 215.500 reais

3. Clair de Rose

A Tudor revisita a feminina linha Clair de Rose, de inspiração art déco, com a adição de novos mostradores de cor azul. O nome faz referência ao clair de lune (“luar”, na tradução do francês) e ao logotipo histórico da marca, a rosa. Disponíveis exclusivamente em aço inoxidável, em três tamanhos, 26, 30 e 34 milímetros, com mostradores opalinos. O calibre de corda automática tem reserva de marcha de 38 horas. Com bracelete com cinco elos de aço inoxidável “grão de arroz”. Preço: a partir de 16.950 reais