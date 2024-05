Panerai faz tributo aos esportes náuticos

“O relógio é um emblema de estilo e a marca registrada de um perfil clássico, um acessório essencial para o homem de hoje, servindo tanto como uma peça funcional quanto como uma declaração de moda atemporal.” Jean-Marc Pontroué, CEO da Panerai

A linha Submersible, a mais recente da Panerai, lançada em 1998, já é um clássico, ao lado das tradicionais Radiomir e Luminor. E a parceria com a equipe de vela Luna Rossa Prada Pirelli, da America’s Cup, que começou em 2019, só cresce. As novidades do ano prestam tributo ao esporte náutico.

1. Submersible Tourbillon GMT Luna Rossa “Experience Edition”

Este turbilhão, complicação que reduz os efeitos da gravidade na precisão, é limitado a apenas 20 peças. O relógio será apresentado em julho de 2024. Os proprietários do relógio serão convidados a participar de uma experiência durante a America’s Cup, em Barcelona, com acesso à equipe do Luna Rossa ­Prada Pirelli. A caixa de ­Carbotech é de 45 milímetros, com calibre próprio manual e reserva de energia de quatro dias e função GMT 24 horas. Preço: sob consulta

2. Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa Ti-Ceramitech

Esta versão da parceria com a America’s traz um material inovador, o Ti-Ceramitech, em um processo que transforma a superfície da liga de titânio em uma densa camada de cerâmica, muito leve e muito resistente. Com caixa de 44 milímetros, calibre automático com reserva de energia de três dias, resistente à água até 500 metros, com uma pulseira bimaterial e outra de borracha. Também será apresentado em julho. Preço: 101.800 reais

3. Submersible GMT Luna Rossa Titânio

O relógio é pioneiro ao apresentar o novo SuperLumiNova® X2 nos índices e no ponteiro das horas, que garante uma luminosidade 10% superior à do seu antecessor. Com caixa de 42 milímetros de titânio grau 5 e notável leveza e resistência, é resistente à água a até 500 metros. Com movimento automático com reserva de energia de três dias. O ponteiro GMT é inspirado nas velas da equipe Luna ­Rossa. Preço: 75.300 reais