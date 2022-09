Votorantim fechou 2021 com o melhor resultado em 80 anos de história

A Votorantim Cimentos, líder nacional e sétima maior fabricante do insumo no mundo, fechou 2021 com o melhor resultado de sua octogenária história. Houve crescimento nos dez países onde a empresa mantém operações, com vendas totais de 37,2 milhões de toneladas de cimento, aumento de 15% em relação a 2020.

Segundo o CEO Marcelo Castelli, o avanço da vacinação e os estímulos fiscais e monetários contribuíram para a economia global, mantendo o mercado de cimento aquecido. Dados do IBGE mostram que o setor de construção civil registrou crescimento de 9,7% em 2021, o maior índice desde 2010.

“Fizemos investimentos de mais de 1,5 bilhão de reais, mesmo com pandemia e expectativa de pressão inflacionária mundial”, diz Castelli. Entre os investimentos estão a incorporação de duas operações na Espanha e outras três na América do Norte. Até aqui, a balança pendia para América Latina, norte da África e Turquia, mas o cenário atual fez o executivo redesenhar o mapa.

A temporada também foi de diversificação. A Votorantim tem uma empresa de gestão de resíduos, a Verdera, outra no agronegócio, a Viter, o marketplace Juntos Somos Mais (com Tigre e Gerdau) e acaba de lançar a logtech Motz, com mais de 20.000 motoristas autônomos. Também está criando uma venture building voltada para investimentos sociais e aposta em energia eólica e solar. “Somos sólidos na operação, nos valores e nas práticas ESG, e flexíveis na adaptação à nova economia”, diz Castelli.

AS MELHORES DO SETOR

Pontuação

da Empresa Posição

por Receita Empresa Receita 2021(1) Receita 2020(1) Lucro Líq. 2021(1) Patrim. Líq. 2021(1) Ativo Total 2021(1) Cidade-Sede Estado 1 7,56 40 Votorantim Cimentos 22.300.000 16.866.716 1.626.712 17.896.247 44.640.437 São Paulo SP 2 7,18 92 Duratex 8.170.241 5.879.616 1.725.682 5.733.581 13.420.331 São Paulo SP 3 7,08 274 JHSF 2.007.441 1.170.550 981.219 4.546.460 8.411.534 São Paulo SP 4 7,04 332 Tegra 1.472.883 499.169 160.743 2.412.238 4.000.426 Rio de Janeiro RJ 5 6,97 471 Todeschini 744.857 455.082 237.708 1.045.563 1.576.941 Bento Gonçalves RS 6 6,38 286 Portobello 1.912.100 1.331.800 216.200 356.157 2.157.347 Tijucas SC 7 6,29 153 Cyrela 4.790.833 3.823.695 1.017.315 6.801.924 5.880.254 São Paulo SP 8 6,26 315 Guararapes 1.602.720 710.934 428.009 1.579.081 2.695.671 Caçador SC 9 6,22 197 InterCement Brasil 3.152.677 2.402.608 1.314.271 881.808 4.816.696 São Paulo SP 10 6,22 352 Plano&Plano 1.271.260 902.684 135.084 317.223 1.268.517 São Paulo SP

(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).

Mais detalhes podem ser conferidos no site mm.exame.com

