Conheça os melhores fundos de ações long only em 2022

A Navi foi a vencedora da categoria fundos de ações long only na premiação Melhores do Mercado da EXAME, relativa ao ranking mais tradicional da indústria de fundos de investimento do país. A gestora foi premiada com o fundo Navi Cruise em ranking elaborado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a EXAME), partindo de uma metodologia definida pela EXAME com a ajuda de especialistas em investimentos. Na segunda colocação ficou o fundo Real Investor, da gestora de mesmo nome, seguido pelo 3G radar, que também leva o nome da gestora.

Veja abaixo os depoimentos em primeira pessoa dos gestores à frente dos três fundos premiados da categoria, em que eles contam as estratégias e as decisões de alocação tomadas em 2022 e 2021, além da visão para o ano de 2023:

1 o : Navi

“Fugir das cascas de banana foi um dos fatores que contribuíram para o nosso alpha [rentabilidade acima do índice de referência] ao longo de 2022. Não fomos pegos de surpresa com grande posição em empresas muito dependentes do mercado doméstico e do longuíssimo prazo, sem resultado relevante em um horizonte mais curto. Petrobras foi o destaque no período, era nossa principal posição. Havia muito preconceito em cima do nome por ser um ano eleitoral, mas sabíamos que a política de dividendos seria mantida pelo menos até as eleições. Era uma boa oportunidade para uma posição relevante. Hoje, nossa posição em Petro diminuiu, mas continua entre as três maiores. A principal aposta é Itaú, e gostamos também de Equatorial Energia. Para 2023, não estamos muito positivos com a bolsa, e o motivo é o mesmo do ano passado: a inflação nos Estados Unidos e a consequente elevação dos juros. Nossa visão é de que os juros americanos em alta deixam os ativos de risco em dificuldade, incluindo o Brasil. Ou seja, estamos mais frágeis. Se o governo apresentar um plano fiscal crível, podemos ganhar uma dinâmica própria.”

Waldir Serafim, sócio e co-CIO de renda variável da Navi

2 o : Real Investor

“No ano passado, a geração de alpha da nossa carteira veio de quatro setores. O primeiro foi o de petróleo, e tivemos uma posição importante em Petrobras e PetroReconcavo. Essas empresas geraram muito caixa e tiveram um desempenho muito bom. Mesmo a Petrobras, com o ruído político, estava muito barata. Outro setor que eu destacaria foi o bancário e a nossa posição em Banco do Brasil. O banco tem uma carteira de crédito muito conservadora e estava negociando três vezes o lucro. Também montamos uma posição importante em Porto Seguro, que é uma empresa líder de mercado e que foi penalizada injustamente, com o aumento dos preços dos carros e com o floating, já que o CDI estava baixo. Sabíamos que, com a alta dos juros, o floating também subiria. O último setor de destaque foi o de autopeças, com destaque para Tupy e Mahle Metal Leve. Em ambas as empresas estávamos bem posicionados. Sabemos que o Brasil está com o câmbio depreciado, e essas empresas com dólar acima de 5 reais são competitivas. Esses quatro setores nos ajudaram a ter bom resultado. Por último, tínhamos uma posição interessante em Vulcabras, que tem ganhado marketshare e está com preço atrativo.”

Cesar Paiva, sócio-fundador e gestor da Real Investor

3 o : 3G Radar

“O nosso fundo é concentrado, em média oito posições. Nós focamos o setor de infraestrutura, onde temos posições estruturais há mais de dez anos, e de forma seletiva os setores de saúde, de consumo e industrial. Nosso time de investimento trabalha junto há muito tempo, entre dez e 25 anos. O processo de investimento é muito disciplinado, com base em fluxo de caixa de longo prazo e exigindo elevada margem de segurança. Privilegiamos empresas com baixa alavancagem que geram lucro e pagam dividendos. Buscamos investir a preços que o retorno esperado seja compatível com o risco do negócio. Em 2022, nossas teses nos setores de energia elétrica e de infraestrutura portuária geraram excelentes resultados, mas por outro lado o setor de saúde foi detrator de performance. Estamos muito construtivos com nosso portfólio atual e com muitas oportunidades que o mercado está proporcionando.”

Mario Campos, gestor e sócio-fundador da 3G Radar