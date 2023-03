Do campo à Nasdaq, um guia para seu bolso

Sete dias antes de o Silicon Valley Bank anunciar perdas que levariam à sua quebra, e 14 dias antes de o Credit Suisse levar a crise bancária para o outro lado do Atlântico, um grupo de empreendedores brasileiros celebrou com papel picado na Nasdaq, a bolsa de tecnologia de Nova York. São os fundadores da Lavoro, uma varejista de insumos agrícolas que levantou 134 milhões de dólares em sua abertura de capital nos Estados Unidos. O evento marca o sucesso da estratégia de consolidação da companhia que prevê faturar 10 bilhões de reais em 2023, e joga luz sobre o enorme potencial ainda a ser explorado pelo agronegócio brasileiro. Com guerra ou sem guerra, com inflação ou sem, com juros altos ou baixos, a demanda por alimentos no mundo seguirá crescendo nas próximas décadas, e uma parte significativa do suprimento virá do Brasil. A trajetória da Lavoro ancora uma estreia nesta edição da EXAME. Inauguramos a EXAME Agro, uma seção mensal que traz para a revista nossa intensa e crescente cobertura de agronegócio. Buscamos, assim, reduzir a subrepresentação do agro tanto no mercado brasileiro de investimentos como no jornalismo de economia e negócios.

Num mundo em transformação, a conexão do agro com todas as nossas frentes de cobertura é crescente. Como também é crescente a necessidade de entender e escrutinar a economia global para que nossos assinantes e leitores possam tomar as melhores decisões de investimento, de negócios e de carreira. Por esse motivo, nesta edição também relançamos a seção Visão Global, que traz um olhar fresco e inusitado sobre como o mundo mexe com a vida de nossos leitores. Na estreia, falamos de temas tão variados como uma nova rota do Brasil para o Pacífico, ou a importância de um gol de voleio de Richarlison para as pretensões diplomáticas brasileiras. Tanto Visão Global quanto EXAME Agro são coordenadas pelo editor Luciano Pádua, com reportagem de Alessandra Azevedo, Carolina Riveira, Gilson Garrett Jr. e Mariana Grilli.

Talvez em nenhuma outra edição do ano as conexões entre os eventos globais e o bolso de nossos leitores fiquem tão patentes quanto no especial Onde Investir, capa deste mês. Uma série de reportagens, somada à premiação dos Melhores do Mercado, que há mais de duas décadas contempla os melhores fundos de investimento, deve servir de guia para seus investimentos dos próximos meses. O mundo deve continuar cada vez mais incerto, mas informação de qualidade continuará sendo uma bússola para estes mares revoltos. A editora Karla Mamona e seu time, com dados fornecidos pela equipe de análise de fundos do Banco BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), prepararam um guia que é marca registrada da mais tradicional e relevante publicação de economia e negócios do país. Boa leitura!