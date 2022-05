Robusto e sustentável

O Submersible esteel é a estrela do ano para a Panerai?

É a estrela do ano. Em 2019 apresentamos pela primeira vez o Submersible como coleção. É nossa linha mais recente, associada aos esportes aquáticos, aos esportes do mar, ao mergulho. É um grande lançamento para nós, um relógio muito comercial, com belo design, boa proporção de tamanho de caixa. E neste ano o modelo e-steel tem mais da metade dos componentes feita de material reciclado, algo único na indústria.

Ter um relógio sustentável é uma forma de falar com a nova geração?

Claro que queremos falar com novos consumidores, não só com o Submersible mas com outras linhas. Lançamos alguns anos atrás um programa de material reciclável, não imprimimos mais papéis no escritório, reduzimos as viagens. Não é uma questão só de produtos, mas de mindset. Nosso desafio era fazer um relógio 100% reciclável, lançamos uma versão conceito que se aproximou disso no ano passado, mas é impossível fabricar uma peça assim em escala. O eSteel deste ano tem mais de 95% de seu aço reciclado, e a ideia é compartilhar o conhecimento e os fornecedores com todos os nossos concorrentes. Então estamos falando com novas gerações, sim, mas no fim do dia estamos falando com nós mesmos, com os nossos clientes.

Há uma tendência no mercado de relógios com a caixa menor. Mas a Panerai tem se mantido fiel ao seu legado, de relógios robustos.

O tamanho é nossa herança. Mas temos reduzido o tamanho dos nossos relógios. O tamanho-padrão do Submersible era 47 milímetros, temos o de 42 milímetros e agora os relógios dessa linha vêm com 44 milímetros. Isso é uma consequência da demanda do mercado de relógios. Claro, é um tamanho pequeno para a Panerai, mas talvez não para o resto do mercado. Mexemos na proporção, na espessura, no conforto no pulso. Nossos designers têm trabalhado para isso. Vamos desenvolver cada vez mais relógios de 40 e de 42 milímetros. O modelo Luminor Due de 38 milímetros é um sucesso absoluto.

Muitas marcas investem em modelos de mergulho, mas a Panerai tem uma história verdadeira com o mar.

O Panerai é considerado o primeiro relógio militar de uso submarino da história. Nasceu embaixo da água, em 1860, isso faz parte da nossa autenticidade, o desenvolvimento do relógio se deu para essa função. Os números grandes servem para ser vistos na profundidade, são um instrumento. E o Sub­mersible é nossa linha mais robusta, mais esportiva. Ele aguenta 30% mais profundidade do que anunciamos.

Falando sobre estilo, um relógio feito para mergulho pode ser versátil?

O Submersible é um relógio de mergulho, mas a maioria de nossos clientes compra pela estética, e não porque mergulham. É um relógio para o fim de semana, para descansar, para compor com sua roupa de passeio, é versátil.