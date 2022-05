Um pé na academia...

Lançada por investidores financeiros em 2017, a Yuool logo caiu nas graças dos faria limers. A turma que trabalha nas corretoras, nas fintechs e nos unicórnios instalados no Itaim, também chamado de condado, ficou encantada com os tênis felpudos da grife, a ponto de quase transformá-los em uma espécie de uniforme de trabalho.

A Yuool assinou parcerias com corretoras e startups para fazer tênis com os logotipos das empresas. A ideia partiu de Florian Hagenbuch, um dos fundadores da Loft. Ele procurou a grife brasileira para saber se ela faria uma versão com as cores e o logotipo de sua startup. Proposta aceita, arrematou 400 pares para os empregados. De lá para cá, diversas companhias, como Verde Asset, Nubank e BTG Pactual, encomendaram lotes de tênis customizados — vendas do tipo representam 20% do faturamento da grife. A velha expressão “vestir a camisa da empresa”, ao que parece, foi substituída por esta: “Calçar o tênis da empresa”. No sentido literal e no figurado. A Yuool se inspirou na grife californiana Allbirds, cujos tênis viraram os queridinhos do Vale do Silício.

Quando veio a pandemia, a Yuool precisou dar um passo em direção ao home office, por motivos óbvios. Daí o lançamento da pantufa Home, pensada para quem vai trabalhar remotamente, mas também precisa dar um pulo no supermercado ou buscar o delivery na portaria. O calçado é feito de lã merino, algodão e garrafa pet reciclada. Com proteção antiviral, dispõe de palmilha mais leve do que um smartphone e custa 299 reais (os tênis saem por 449 reais).

A última aposta da marca é o Yuool Fit, que cai como uma luva para o modelo híbrido de trabalho. Trata-se de um tênis desenhado para o dia a dia do escritório, mas que também pode ser usado na academia — inclusive para correr. “É um produto que traz praticidade ao cotidiano”, diz Eduardo Rocha, managing partner da grife. “Permite que você vá do trabalho diretamente para a academia, e vice-versa, sem trocar de calçado.”

O lançamento é feito de algodão orgânico, garrafa pet reciclada e grafeno. Por 499 reais, é banhado com spray antiodor e dispõe de uma tecnologia que repele respingos. Esqueça os tênis chamativos que costumam ser vistos nas academias: todas as versões do Yuool Fit têm cores discretas, fáceis de combinar, o que vale para qualquer modelo da marca. O novo calçado também ganhou duas variações monocromáticas — preta ou azul-marinho, a 549 reais, para malhar e emendar uma happy hour na sequência.