Releitura do universo: Tiffany & Co se inspira no passado e na natureza para criar joias de luxo

A natureza sempre foi motivo de inspiração para Jean Schlumberger, designer de joias da Tiffany & Co de 1956 a 1970 e responsável por criar peças para clientes como Elizabeth Taylor, Audrey ­Hepburn e Jackeline ­Kennedy.

Agora a marca americana celebra a imaginação de Schlumberger e seu fascínio pelos mistérios do universo com a coleção Blue Book 2024, desenhada por Nathalie Verdeille, diretora criativa de joalharia e alta joalharia da Tiffany. O Sol, a Lua, as estrelas e galáxias distantes são interpretadas em brincos, colares e anéis.