Robustez e leveza na condução. Assim é o novo Defender

Como um curador que escolhe as melhores e mais exclusivas obras de arte, o novo ­Defender é o ponto de partida para, a cada curva e a cada reta, percorrer caminhos com originalidade e histórias extraordinárias.

De olho no consumidor que já conquistou muito e está disposto a investir alto, a Jaguar Land Rover tem apostado na experiência para além do veículo, transformando o Defender em um objeto de desejo ainda mais exclusivo. A JLR quer ser uma “marca de luxo que faz carros, e não uma marca de carros que faz carros de luxo”, explica Paulo Manzano, diretor de marca da Jaguar Land Rover Brasil. A empresa reimaginou sua estratégia e, agora, seus carros são vistos como uma coleção de produtos e marcas individuais — são eles Defender, Range Rover, Discovery e Jaguar.

O Defender é um carro robusto para se deixar conduzir com leveza e inspiração. Ele propõe experiências únicas a seus consumidores, unindo o luxo a destinos que estimulam novas sensações. As qualidades do Defender passam por um olhar atento aos detalhes. Como o curador, o viajante é inspirado a transpor obstáculos, mas também a sentir as nuances e as sutilezas de cada lugar. O que se reflete na percepção de conforto e sofisticação do veículo.

No Brasil, o Defender vem em três modelos — 90 (cinco lugares), 110 (sete) e 130 (oito) —, que custam de 700.000 a 900.000 reais e têm propulsor a diesel de 300 cavalos. A versão 130 tem 5,36 metros de comprimento, pesa cerca de 2.300 quilos e promete fazer de zero a 100 quilômetros por hora em 7,5 segundos, com velocidade máxima de 191 quilômetros por hora. Na cidade, faz 9,8 quilômetros por litro e, na estrada, 11,1.

A atmosfera do noroeste mexicano, na Península Sul da Baixa Califórnia, onde fica Todos Santos, combina com a experiência proposta pela marca. Banhado pelo Oceano Pacífico, o local está em uma parte do Deserto da Califórnia, que tem mais de 75.000 quilômetros quadrados. É um lugar perfeito para se encantar com a paisagem, deixando o trabalho pesado para o Defender 130. Dirigindo pelas trilhas íngremes e pedregosas, pode-se chegar à praia de San Pedrito para observar um cenário onde as cores do deserto se misturam com o azul do céu refletido no capô do carro. A experiência é amplificada pela vista em 360 graus do veículo, que deixa as manobras mais precisas. O painel ainda mostra as perspectivas externas em 3D. O SUV transmite muita segurança, com movimentos da carroceria controlados, pneus que absorvem impactos agudos e um trem de força extremamente suave, o que permite sentir o terreno sem preocupações.

Depois de muita areia, é preciso encontrar seu abrigo no deserto. Esse lugar é o Paradero Todos Santos, um resort de luxo com 1.200 metros quadrados próximo à vila de mesmo nome e a cerca de 80 quilômetros de La Paz, imerso na vegetação local, repleta de cactus, o cenário ideal para estacionar o Defender. Sem linhas rígidas, a arquitetura parece moldada pelos ventos da região. Com 35 quartos, as suítes são dispostas como pequenas construções individuais. Do terraço se contempla o céu aberto da noite e, da rede suspensa, a vista das montanhas. Os quartos reúnem superfícies de pedra, detalhes em vime, móveis de madeira e muita luz. Os banheiros separados dos quartos criam a sensação de estar na natureza ainda mais presente.

Liderado pelo chef Eduardo Ríos, o restaurante do resort serve frutos do mar, como mariscos e tacos de polvo. As refeições geralmente são servidas com tortilhas de milho ou farinha aquecidas em um forno de barro tradicional de Oaxaca. Para os momentos longe do volante, as mezcalitas de maracujá e hibisco são drinques perfeitos para acompanhar pratos ou beber na beira da piscina de borda infinita, assim como as possibilidades de um off-road como o Defender.

A jornalista viajou a convite da JLR