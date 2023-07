O investidor quer o dado

A startup de logística Cobli captou 100 milhões de reais num aporte liderado pela gestora Fifth Wall e pelo IFC, do Banco Mundial, neste mês. Desde a fundação, em 2017, a empresa levantou 350 milhões de reais. De São Paulo, a Cobli usa inteligência artificial para sugerir aos 5.000 clientes, entre eles grandes como a locadora de veículos Localiza e a varejista online Mobly, jeitos mais eficientes de entregar produtos. A montanha de dados monitorados pela Cobli ajudou a vencer resistências dos investidores. “No início da empresa, havia dúvidas se o modelo de negócios seria validado”, diz o paulistano Rodrigo Mourad, fundador da empresa ao lado do americano Parker Treacy. “Hoje, temos uma base grande de clientes e dados, o que favorece a atração de recursos.” Após o aporte, a empresa quer crescer cinco vezes até 2027.