Proteína, plantas e peixes: como a JBS se consolidou como a maior empresa privada do Brasil

Não importou a disparada do preço do minério. Em 2021, a JBS consolidou sua posição de maior companhia privada brasileira, com uma receita líquida de 350 bilhões de reais — maior que a da Vale, de 293 bilhões de reais. Porém, mais do que por reforçar a posição, o ano foi um marco por pavimentar o que o negócio será nas próximas décadas.

A companhia investiu quase 20 bilhões de reais, tanto com o anúncio de expansões e greenfield quanto em aquisições internacionais. Foram compradas operações de marca na Europa e uma frente de seafood, fechando o portfólio em todas as principais proteínas — carne bovina, suína, aves e peixes.

“Em 2007, quando fizemos nosso IPO, éramos um negócio de uma só proteína. Hoje somos considerados uma das maiores empresas de alimentos do mundo”, afirma Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS. “Estamos colocando outro tempero na nossa expansão. Todos os investimentos foram nos segmentos de valor agregado e de marcas.”

Além da liderança nas proteínas tradicionais, a JBS tornou-se relevante em charcutaria italiana, tem posição estratégica em alimentos plant-based e investiu em proteína cultivada com a espanhola BioTech Foods. Todas essas bases foram lançadas em 2021. “Novas avenidas foram abertas”, diz o CEO. Além dos investimentos, a empresa colocou 7 bilhões de reais na frente de sustentabilidade social e ambiental, desembolsou 7,4 bilhões de reais em dividendos e 10 bilhões de reais em recompra de ações.

AS MELHORES DO SETOR

Pontuação

da empresa Posição

por receita Empresa Receita 2021(1) Receita 2020(1) Lucro Líq. 2021(1) Patrim. Líq. 2021(1) Ativo Total 2021(1) Cidade-Sede Estado 1 7,11 2 JBS 350.695.561 270.204.212 20.529.653 47.796.720 207.109.116 São Paulo SP 2 6,99 11 Marfrig 85.388.468 67.549.396 6.646.379 5.571.723 48.003.258 São Paulo SP 3 6,52 14 Ambev 72.854.300 58.379.000 13.122.600 84.017.600 138.602.500 São Paulo SP 4 6,38 30 Minerva Foods 26.965.360 19.406.344 598.879 654.131 20.069.462 Barretos SP 5 6,13 18 BRF 48.343.305 39.469.700 517.314 8.825.623 55.903.387 São Paulo SP 6 5,97 587 Peccin 404.010 279.447 31.456 116.974 273.243 Cristal RS 7 5,65 139 McDonald’s 5.406.734 4.491.057 184.673 689.834 6.786.273 Barueri SP 8 5,38 565 Hemmer 453.894 374.438 52.177 74.154 294.429 Blumenau SC 9 5,33 420 Dori 940.667 732.828 71.357 239.822 733.176 Marília SP 10 5,33 230 Brejeiro — Produtos Alimentícios 2.628.463 1.866.078 140.690 477.456 1.192.551 Orlândia SP

(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).

Mais detalhes podem ser conferidos no site mm.exame.com