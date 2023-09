Além do 5G: TIM aposta em agronegócio, carros conectados e saúde

Em um mercado competitivo como o de telecomunicações, liderado por três gigantes, a TIM se sobressai quando o assunto é tecnologia e internet móvel. Líder no 5G, com cobertura em mais de 100 cidades e mais de 6.400 antenas instaladas, é a única companhia presente nos 5.570 municípios brasileiros.

Em 2022, a TIM reportou faturamento de 21,5 bilhões de reais, 19% mais do que em 2021. A qualidade do resultado também é destaque: a margem Ebitda no segundo trimestre de 2023 chegou ao patamar recorde de 49,75%.

O que explica o crescimento da TIM?

O que explica o crescimento da TIM é a abertura para parcerias em novos e promissores segmentos. “Já temos um posicionamento consolidado em agronegócio, tecnologia, logística e carros conectados, mas temos apetite para ir além. A saúde, a indústria 2.0 e a mineração estão no nosso radar agora”, diz Alberto Mario Griselli, CEO da TIM Brasil.

Só em 2022, a empresa fechou contratos B2C com a Amazon, a Apple e o Grupo Cartão de Todos. No mercado B2B, as maiores parcerias estão relacionadas ao agronegócio e à logística.

“Em agro fomos escolhidos por quase todos os principais players do setor, entre eles a São Martinho, com a qual temos um ramo de inovação de 5G”, complementa o CEO.

Em logística, Griselli ressalta a parceria com a EcoRodovias, que cobre 850 quilômetros com o sinal de 4G. CCR e Engie também são parceiras em soluções de conexão. “São empresas líderes e sofisticadas que escolhem a TIM Brasil para digitalizar parte ou algum elemento das próprias operações”, completa.