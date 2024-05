Cartier apresenta novas versões de seus relógios históricos

“Para a Cartier, beleza é essencial. Mas é uma cultura nossa, estamos cientes de que temos nossa própria noção de beleza. É o nosso ponto de vista sobre o que torna um objeto bonito. Nosso trabalho diário é brincar com formas, criar formas, projetá-las.” Pierre Raneiro, diretor de imagem e herança da Cartier

A Cartier, parte do grupo Richemont, tem uma história rica, destacando-se por modelos icônicos como o Santos, Tonneau e Tank, alguns dos mais antigos ainda em produção. A marca regularmente lança novas versões de seus relógios históricos, reconhecendo sua relevância e legado duradouro.

1. Tortue Monopoussoir Chronograph

O relógio Tortue nasceu em 1912 de uma visão criativa poderosa, ou seja, criar um diálogo entre curvas e linhas tensas. A nova versão é fiel ao design original, com pequenas mudanças. É um relógio delicado, com 34,8 milímetros de largura, 43,7 de comprimento e apenas 10,2 de espessura. Faz parte da Collection Privée Cartier Paris, de edição limitada, com 200 peças de ouro e 200 peças de platina. O movimento 1928 MC traz uma reserva de marcha de 44 horas. Preço: sob consulta.

2. Santos-Dumont Rewind

Esta versão do mais tradicional modelo da Cartier tem uma forma particular de funcionar. Um olhar mais atento vai perceber que os marcadores de horas em numeração romana estão invertidos e continuam no sentido anti-horário. Sim, o relógio funciona ao contrário, graças ao movimento mecânico manual de corda reversa, 230 MC. Elegante, o relógio mede 31,5 por 43,5 milímetros e espessura de apenas 7,3 milímetros. Em edição limitada a 200 peças. Preço: 260.000 reais.

3. Reflection de Cartier

Forma e função se misturam na Cartier. O novo Reflection de Cartier brinca com as silhuetas. A pulseira aberta combina detalhes vazados e ouro polido com linhas alongadas e bordas definidas, além de muitas gemas preciosas. Disponível em ouro amarelo, ouro rosa e em três opções de ouro branco com gema, o relógio vem com movimento a quartzo e fica oculto na abertura do punho. Diâmetro de 18,4 x 17,5 milímetros e espessura de 8,9 milímetros. Preço: sob consulta.