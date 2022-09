Dono da Centauro e da Nike do Brasil avança "cinco anos em um" e fatura R$ 6,4 bilhões

“A gente nem começou ainda”, diz Pedro Zemel, CEO do Grupo SBF, dono da rede de varejo Centauro e da distribuição da marca Nike no Brasil, ao falar do futuro. A empresa acaba de inaugurar uma Nike Store no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. A marca não abria uma unidade dessas no Brasil havia nove anos. Isso foi possível por causa dos resultados de 2021.

No ano passado, ao consolidar a Nike no balanço, o SBF passou a se posicionar como ecossistema do esporte. O negócio dobrou de tamanho, e o faturamento chegou a 6,4 bilhões de reais. “Conseguimos os objetivos esperados para cinco anos em apenas um”, diz ele. O Ebitda avançou 375%, e o lucro líquido ficou em quase 500 milhões de reais. Além disso, a empresa adquiriu a NWB, dos canais Desimpedidos e Acelerados no YouTube. Foi a largada da SBF Ventures, que comprou depois a OneFan, a X3M e a FitDance.

Quando mudou o nome e o ticker na B3 para Grupo SBF (SBFG3), o mercado ficou ressabiado. Agora, está evidente a profundidade do movimento. A compra da Nike mudou também a Centauro, que deixou de ser só varejista para se tornar uma fonte de conexão do público com o esporte. “Tudo o que foi feito ampliou as possibilidades e avenidas da companhia”, diz Zemel. Só com a Nike, o plano é terminar o ano com 15 inaugurações (eram 22 unidades na aquisição). No primeiro semestre de 2022, o grupo teve receita bruta de 3,5 bilhões de reais, o que mostra que vai se tornar um negócio de 7 bilhões — “no mínimo”, porque em novembro tem Copa do Mundo.

AS MELHORES DO SETOR

Pontuação

da Empresa Posição

por Receita Empresa Receita 2021(1) Receita 2020(1) Lucro Líq. 2021(1) Patrim. Líq. 2021(1) Ativo Total 2021(1) Cidade-Sede Estado 1 6,50 148 Grupo SBF 5.110.462 2.388.058 497.831 2.224.635 7.146.492 São Paulo SP 2 6,03 333 Vivara 1.466.387 1.047.547 298.490 1.392.731 2.563.869 São Paulo SP 3 5,76 38 Americanas 22.695.861 10.124.347 543.795 15.910.976 44.518.812 Rio de Janeiro RJ 4 5,47 50 Grupo Mateus 15.876.857 12.397.038 768.791 6.476.581 9.954.991 São Luís MA 5 5,33 26 Magazine Luiza 35.278.150 29.177.113 590.661 11.261.231 38.384.616 São Paulo SP 6 5,22 79 Havan 9.556.115 7.958.042 530.875 793.845 9.372.876 Brusque SC 7 5,10 263 Petz 2.097.525 1.436.756 75.036 1.759.256 3.447.347 Rio de Janeiro RJ 8 4,94 13 Atacadão 77.751.000 71.191.000 3.366.000 18.396.000 58.924.000 São Paulo SP 9 4,93 21 Assaí Atacadista 41.898.000 36.184.762 1.610.000 2.766.000 22.854.000 São Paulo SP 10 4,93 131 Gazin 5.747.884 5.577.162 649.221 2.972.840 6.392.783 Douradina PR

(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).

