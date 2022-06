Talk show EXAME IN: CEO do Grupo SBF conta estratégia omnicanal em detalhes

“Até o Jeff Bezos, com a Amazon, comprar o Whole Foods, eu tinha de explicar para que servia loja”, lembra Pedro Zemel, CEO do Grupo SBF, dono da rede Centauro e da Nike do Brasil, sobre o primeiro momento do conceito de marketplace, quando muitos acreditavam que as lojas desapareceriam do mapa e existiria apenas o comércio digital. A companhia, que abriu o capital há cerca de três anos, dobrou de tamanho e hoje tem receita anual da ordem de R$ 7 bilhões. “Canal é uma escolha tática, não estratégica. Sempre acreditamos nisso. Um canal não prevalece sobre o outro”, comenta ele, durante o talk show EXAME IN.

Agora, o grupo prepara uma forte expansão de lojas da Nike, que pode ter espaço para tantas unidades quanto a própria Centauro, que está presente em 26 estados da federação. “A China tem milhares de lojas, e o Brasil tem 23. A China tem sete vezes mais pés que o Brasil, não centenas”, enfatiza. A primeira Nike Store, que visa proporcional uma experiência diferente, mais completa, e trazer produtos também para uso casual, inclusive para o público feminino, será inaugurada neste mês. O plano do grupo são dois modelos de lojas. Além das unidades completas, com coleções, haverá unidades para produtos mais antigos.

No bate-papo, Zemel conta como o grupo trabalha no conceito de plataforma horizontal, de ecossistema, para aproveitar a conexão genuína que o esporte permite com clientes, apesar de a compra de moda esportiva não ser de recorrência — confira no link ao final da matéria. Ainda assim, a rede tem 31 milhões de CPFs cadastrados e nos últimos 12 meses, 8 milhões fizeram aquisição no grupo. As vendas digitais passaram de 5% a 10% do total, conforme dados pré-pandemia, para 30%, pós-pandemia.

Durante a conversa, o executivo apresentou dados de como a omnicanalidade está funcionando dentro do negócio, por exemplo, o fato de que 7,5% das vendas de uma loja atualmente serem de produtos que não estão lá. O cliente foi experimentou e escolheu. Mas, como o produto não estava disponível na cor e tamanho desejado, foi encaminhado para a casa do comprador mais tarde. Ou, como 50% das vendas digitais passam pela loja, seja porque a entrega sai de lá, seja porque o cliente escolhe retirar em uma unidade próxima.

Na jornada de ecossistema, o grupo SBF montou a SBF Ventures, que investe em startups para fortalecer a relação com clientes e o conhecimento do consumidor, com outras jornadas da relação esportiva além da compra. No portfólio, já são quatro negócios, a NWB, que faz transmissão esportiva e teve 1,8 bilhão de views em 2021, a FitDance, com 2 bilhões de views, a Onefan, o aplicativo para fãs de futebol, e X3M, produtora de lives para marketing esportivo.

Juntos, os negócios vão ter receita de R$ 100 milhões neste ano. Pode parecer pouco, dentro do grupo, mas o objetivo principal, para além da diversificação de receita que proporciona, é o efeito rede. Um dia, os interessados por esporte, poderão estar conectados com o grupo SBF todos os dias, na visão de Zemel. Nos últimos três trimestres, a margem do negócio digital foi inclusive superior à da loja física.

O que é o EXAME IN

O programa vem para complementar a produção de conteúdos do EXAME IN, a butique digital de notícias de negócios da EXAME e que conta também com uma newsletter desde março de 2020 (increva-se grátis para receber no e-mail). Comandada por Graziella Valenti, a newsletter tem o objetivo de fornecer acesso a informações sobre mercado de capitais, negócios e startups.