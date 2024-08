Imagem que vale ouro

A imagem de todo atleta de elite costuma ser associada a valores, inspirar histórias e evocar memórias. O esporte tem esse poder. Mas alguns desportistas constroem uma marca pessoal tão forte ao longo da carreira que essa identidade ultrapassa suas conquistas e resiste ao tempo, mantendo-se firme na mente do público. Ayrton Senna é o melhor exemplo disso. Passados 30 anos de sua morte, a figura do piloto atravessa gerações e permanece uma das mais valiosas do esporte brasileiro. Por meio das marcas Senna e -Senninha, diversos produtos personalizados são vendidos mundo afora, como relógios, roupas, calçados, acessórios, brinquedos e réplicas de capacetes.

Guardadas as proporções, outros grandes atletas brasileiros vêm se sobressaindo pelo alto valor atrelado à sua imagem, o que resulta em um magnetismo comercial fora do comum. É o caso de Rebeca Andrade e Rayssa Leal, destaques brasileiros nas Olimpíadas de Paris. Tudo o que leva a chancela dessas pessoas faz brilhar os olhos do público. “Quando um consumidor ou fã de esporte vê seu ídolo usando determinado produto, ele associa com qualidade e confiabilidade. É a transferência desses e de outros atributos dos ídolos que as marcas buscam ao patrociná-los ou contratá-los para uma campanha”, diz Eduardo Corch, professor de gestão de esportes do Insper. “E, no final do dia, o fã compra esse item por acreditar no atleta”, acrescenta.

As cinco personalidades do esporte a seguir, de diferentes modalidades e perfis, graças à potência de sua marca pessoal, são também campeões de influência.

O voo da fadinha

Rayssa Leal, skatista

Na temporada de competições em 2022, Rayssa­ Leal se deu um incentivo extra: disse que a cada Street League que ganhasse, ia querer um produto Louis Vuitton. Era o desejo de uma adolescente, fã de moda. Naquele ano, ela ganhou todos os campeonatos e recheou o guarda-roupa de itens da grife. Nasceu ali uma relação com a LV que resultou, em 2024, no convite para que a skatista se tornasse a primeira embaixadora brasileira da maison.

Voando nas pistas, como o principal nome do skate nacional, a atleta também é, indiscutivelmente, um fenômeno comercial. A conexão inédita com a Louis Vuitton é só uma amostra. Recentemente, o tênis de Rayssa feito pela Nike, que chegou ao público custando 900 reais, esgotou em apenas 20 minutos no site brasileiro da marca. Fora do país, filas foram formadas em skateshops da Europa e dos Estados Unidos para comprar o modelo. E o e-mail disparado para os membros da Nike.com sobre o lançamento gerou uma taxa de abertura 38% maior que o do novo uniforme da seleção brasileira de futebol, lançado na mesma semana.

A Fadinha é também a única brasileira no Team Galaxy Samsung, um time de atletas de elite selecionado para a campanha da empresa nos Jogos Olímpicos de Paris. Ela ainda usa sua marca pessoal em prol de projetos com causa, como a Floresta Olímpica, do COB, da qual é madrinha, voltado para a restauração de florestas e, com a Nike, o Athlete Think Tank, coletivo de atletas influentes que usam suas vozes e plataformas para defender mulheres e meninas no esporte.

“Para nós, esses resultados são uma mistura da potência que é a Rayssa Leal com uma estratégia de marketing com base na autenticidade. Nosso papel é transmitir quem ela é — e não fazer com que seja alguém que as marcas e as pessoas querem que ela seja”, comenta Tatiana Braga, fundadora da TB Sports, agência responsável pela imagem da skatista.

Transmitindo leveza, brasilidade, criatividade e graciosidade, Rayssa encanta marcas e pessoas também pelo momento em que despontou no esporte, segundo a agente. “Em 2021, ela foi a pessoa certa, na hora certa. Em um cenário global extremamente triste, de pandemia, lá estava ela, uma menina sorridente, apaixonada por andar de skate e com um talento peculiar. Era tudo de que as pessoas precisavam”, diz. “A medalha olímpica naquele ano veio só coroar essa imagem positiva que a conectou com todo mundo”, finaliza.

Avesso a estereótipos

Endrick, primeiro embaixador homem na história da marca Natura (Alexandre Schneider/Getty Images)

Endrick, jogador de futebol

No Dia dos Namorados deste ano, foi Endrick­ quem estrelou a campanha da grife Ellus. Em agosto, no Dia dos Pais, protagonizou um filme da Natura, de quem se tornou o primeiro embaixador homem na história da marca. No comercial da Neosaldina, lá está ele de novo. Aos 18 anos já completados e tendo estreado no Real Madrid no dia 31 de julho contra o Milan, o jogador é o nome do momento — dentro e fora dos gramados.

Em campo, é uma combinação rara de força, inteligência e habilidade que impressiona. Fora dele, mesmo sendo muito jovem, já construiu uma marca pessoal tão forte que empresas de todos os setores estão de olho em seu potencial comercial. “Endrick­ mostrou uma capacidade de aglutinar a simpatia e admiração de torcedores de todos os clubes e até daqueles que nem sequer acompanham o futebol”, constata Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa que agencia o atleta.

Segundo o executivo, o jogador é visto como exemplo de superação e dedicação, mas a principal razão por que cada vez mais marcas se interessam por ele reside em sua postura discreta, que foge do estereótipo dos jovens jogadores de futebol do seu tempo que enriquecem rapidamente.

“Ele não usa joias e abomina as que ostentam pedras preciosas, por exemplo. É avesso a tatuagens, não é visto em veículos esportivos, não frequenta casas noturnas e sempre cultivou relacionamentos estáveis, de namoro, com uma única parceira. O olhar do público para ele é o de quem vê algo do passado, esperançoso com o futuro”, diz Freitas.

Na nova fase, jogando na Europa, a expectativa é que outras oportunidades comerciais apareçam. Enquanto isso, a lista de parcerias só cresce. Em soma às já mencionadas, Endrick é patrocinado pela New Balance, em um contrato com investimento nunca feito pela empresa no país; tornou-se embaixador da Panini, sendo o rosto mais jovem da história na divulgação do álbum da Copa América; atuou na campanha da Warner nos jogos da Champions League; e é o mais jovem atleta nacional a ter um patrocinador fora dos fabricantes de material esportivo, a Odontocompany. Recentemente, foi anunciado como embaixador de um game e de um fabricante de celular e é a estrela da campanha da Disney+.

Mulheres no pódio

Bia Haddad, reconhecida como personalidade do esporte que comunica qualidades como alto desempenho, credibilidade, resiliência e equilíbrio (Robert Prange/Getty Images)

Bia Haddad, tenista

Dedicação, esforço e foco são atributos já bastante associados a atletas do tênis, pela própria natureza da modalidade. Mas Bia Haddad, a maior tenista brasileira da atualidade, construiu uma imagem que vai além do lugar-comum e transcende as quadras, fazendo com que uma extensa lista de empresas queira se vincular a ela. Hoje, são patrocinadores da jogadora Itaú Personnalité, Bauducco, Prudential do Brasil, Engie, Adcos, Chevrolet, Stella Artois, Asics, Wilson, RTB e Tiffany & Co.

Mais do que uma atleta excepcional — top 20 do ranking mundial, número 1 do Brasil e representante do país nas Olimpíadas deste ano —, Bia é reconhecida como uma personalidade do esporte que comunica qualidades como alto desempenho, credibilidade, resiliência e equilíbrio. Segundo o seu empresário, Luiz Butori, sua marca pessoal ainda expressa valores ligados à família e, especialmente, às conquistas das mulheres. “A Bia tem uma preocupação grande com a causa das mulheres. Muitas das marcas que se atrelaram a ela têm esse foco, de abraçar o tema do crescimento feminino no mercado de trabalho”, pontua.

Com a Tiffany, em especial, a paulistana firmou um acordo de patrocínio inédito, sendo a primeira atleta brasileira a representar a grife americana de joias. Como “friend of the house” (embaixadora), ela usará as peças da marca de luxo nos torneios de tênis ao longo do ano, inclusive nos Grand Slams e nos Jogos Olímpicos. “Além disso, a parceria inclui visitas ocasionais a lojas da marca, fotos e entrevistas para grandes revistas de moda”, conta Butori.

Também é inédita a conexão com o Itaú: Bia Haddad é a primeira atleta em atividade a ser patrocinada pela empresa. Ela é embaixadora do Itaú Personnalité, segmento high net worth da instituição, onde ela se posiciona perfeitamente. O Itaú é um dos primeiros grandes patrocinadores da desportista nesta fase de crescimento na carreira, com contrato iniciado em janeiro de 2023, e vem investindo consideravelmente nessa parceria, levando o rosto da tenista brasileira até para outdoors em Nova York e Paris.

Pequena gigante

Rebeca Andrade, maior atleta da história do país em Olimpíadas (Naomi Baker/Getty Images)

Rebeca Andrade, ginasta

O tamanho de Rebeca Andrade no esporte brasileiro é inquestionável. Dona de seis medalhas olímpicas na ginástica artística, ela acaba de se tornar a maior atleta da história do país em Olimpíadas, entre todas as modalidades. Mas, enquanto seus feitos como ginasta impressionam, fora dos ginásios o potencial da sua marca pessoal para o marketing também brilha como ouro.

Entre as parcerias comerciais que Rebeca construiu na carreira estão relacionamentos sólidos e de longo prazo com grandes marcas, como Volvo, da qual é embaixadora de veículos elétricos desde 2021, Riachuelo, sua patrocinadora também há três anos, e Panasonic, da qual é embaixadora global de sustentabilidade desde 2022. Ela ainda se conectou globalmente com marcas que não têm DNA esportivo, como Invisalign, Nivea e Listerine, por exemplo, e estreou campanhas que marcaram a entrada de grandes empresas no cenário olímpico, como Medley, Docile e Hemmer.

Em todas essas conexões, os resultados têm sido extremamente positivos. Com a Vult, marca de maquiagem, por exemplo, Rebeca estrela a campanha de um pó compacto, que é um sucesso de vendas, sendo listado entre os dez cosméticos mais buscados no país atualmente. “Rebeca tem uma história de vida muito forte e inspiradora que atinge todos os tipos de público, de todas as idades, e o mercado a reconhece dessa forma. A jornada pessoal de Rebeca fala com as pessoas, e ela entende a responsabilidade que tem nas mãos. Isso gera identificação e admiração, algo que vai muito além da performance”, destaca Danielle Von Schneider, empresária da atleta.

Um reconhecimento dessa figura marcante que Rebeca Andrade se tornou veio recentemente da Mattel, que, como parte da celebração dos 65 anos da ­Barbie, transformou a ginasta brasileira em boneca, junto com outras oito atletas influentes no mundo, com poder de elevar a autoestima das meninas. “A representatividade como atleta e mulher preta somada à conexão com o público infantil e toda a sua história, desde a infância até as grandes conquistas, resultou nessa homenagem”, observa a empresária.

Ventos favoráveis

Torben Grael, velejador (Clive Mason/Getty Images)

Torben Grael, velejador

“Longevidade” e “credibilidade” são boas palavras para definir a marca pessoal de Torben Grael. Como velejador, tem seis Jogos Olímpicos no currículo e cinco medalhas conquistadas, além de diversos campeo­natos mundiais, em uma extensa e brilhante carreira — são 24 anos representando o país. Da mesma forma, no lado comercial da profissão, ele não é o perfil que tem numerosos patrocínios, mas um atleta de contratos longevos, que perduram mesmo depois da aposentadoria. A Prada, por exemplo, entrou em 1998 na sua história e está até hoje com ele. E ainda “estendeu” a relação de confiança para a família — desde 2019, a empresa patrocina também Martine Grael, filha de Torben, e sua parceira Kahena Kunze.

“Além de credibilidade, Torben carrega elementos como solidez e liderança. O mercado o reconhece como ícone e como alguém que soube ao longo do tempo se manter no topo. Essas qualidades fazem dele o queridinho dos CEOs, como costumamos brincar”, diz Danielle Von Schneider, fundadora da Agência de Atletas, que gerencia a carreira do velejador.

Essa identidade marcante permitiu a ele que prolongasse a carreira nos bastidores do esporte — ­Torben Grael­ é coordenador técnico da equipe brasileira de vela — e que seu nome continuasse como referência para empresas de diversos segmentos que querem ser associadas aos atributos que ele transmite, uma demonstração de que uma marca pessoal forte atravessa o tempo.

Um exemplo disso é a recente campanha que fez com os relógios ­Technos. A empresa criou modelos personalizados para as medalhas olímpicas conquistadas por ele, em uma homenagem única. “O projeto Technos e ­Torben Grael foi estudado e desenvolvido por meses e resultou em uma coleção limitada e exclusiva em que cada uma das cinco peças representa uma medalha, com data e local gravados, além da assinatura de Torben”, conta Danielle. O relógio foi lançado em agosto, com enorme procura.