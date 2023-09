MM 2023: a Compass quer levar as boas práticas da Comgás para outros cantos do Brasil

A Compass, empresa com atuação em diversas pontas da cadeia do gás no Brasil, teve receita de 4,8 bilhões de ­reais em 2022, alta de 14% em 12 meses.

Fundada há três anos dentro do conglomerado Cosan para agregar a distribuidora Comgás, de São Paulo, e novas frentes de negócios no setor, a Compass passou por uma expansão geográfica significativa no ano passado.

Como foi 2022 para a Compass

Em janeiro, a empresa assumiu o controle da Sulgás, distribuidora do Rio Grande do Sul vendida pelo governo gaúcho em outubro de 2021.

Em julho de 2022, a companhia desembolsou 2 bilhões de reais para assumir 51% do capital da Gaspetro, empresa da Petrobras para administrar participações em 18 distribuidoras regionais.

“O Brasil inteiro tem muitas oportunidades para o gás encanado”, diz Nelson Gomes, CEO da Compass. “Nosso plano, agora, é replicar nos estados do centro-sul boas práticas de gestão obtidos na Comgás.”

Por que a Comgás é referência

A Comgás, operadora com atuação em boa parte do solo paulista, é um exemplo de eficiência.

O investimento em inovação permitiu ganhos aos clientes de sempre e aos novos. Uma técnica construtiva pouco invasiva mudou o jeito de expandir a rede, por exemplo.

Hoje, técnicos cavam furos apenas no ponto de partida e no destino da nova rede. Robôs cavam o restante por baixo da terra e, assim, evitam a buraqueira em ruas e calçadas.

O sistema ajudou a Comgás a elevar em 60% o número de clientes ligados à rede da companhia por ano. No ano passado, foram 164.000 novos consumidores.