A proteína que virou sobremesa: como um story ajudou a criar um negócio de R$ 200 milhões

Um simples story no Instagram contribuiu para transformar uma jovem marca em um negócio com faturamento que beirou os 200 milhões de reais em 2023. A mineira Bold foi marcada em um post por uma cliente que colocava as barrinhas de proteína no micro-ondas e as comia como sobremesa. Primeiro, a empresa desconfiou daquela “inovação”, e depois incorporou e estimulou o novo hábito. A recomendação da barra como sobremesa foi parar nas embalagens da marca e nas ações com influenciadores digitais.

“No início, o micro-ondas foi o grande ponto de virada da marca, juntamente com as embalagens coloridas”, afirma Gabriel Ferreira, fundador e CEO da Bold. Lançada em 2018 com foco em performance, a marca estava se reposicionando. Tinha abandonado as caveiras e o visual metálico do início para inaugurar uma abordagem mais leve, indulgente e com cores mais vivas.

O resultado foi uma avalanche de conteúdos e vídeos. Diferentemente de outros virais, a explosão da Bold não se deu do dia para a noite, mas como um movimento prolongado, acelerado na pandemia, quando as pessoas estavam em casa e podiam testar em segundos as trends que acompanhavam. Bem-vindo, o crescimento também abalou as estruturas da marca, que enfrentou quebras de estoque constantes entre 2020 e 2023. “Nós tivemos de pensar melhor o que devíamos produzir, quais os sabores e quando. Foi um grande trabalho de gestão”, afirma. Agora, a primeira fábrica será substituída por uma maior, com capacidade produtiva de 100 milhões de unidades por ano. Prevista para o próximo mês, a unidade pode fabricar cinco vezes mais do que a demanda atual. Ou seja, já preparada para futuros virais.