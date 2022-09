Como a SLC Agrícola faturou R$ 4,6 bilhões em 2021

A gaúcha SLC Agrícola vive um de seus melhores momentos desde a abertura de capital, em 2007. A empresa, uma das maiores produtoras de grãos e fibras do país, encerrou 2021 com um lucro líquido recorde, de mais de 1 bilhão de reais, e um faturamento de 4,6 bilhões de reais, resultado 24,5% superior ao obtido em 2020.

Com um valor de mercado estimado em mais de 10 bilhões de reais, a SLC Agrícola, fundada em 1977 em Horizontina, no Rio Grande do Sul, concretizou um de seus movimentos mais importantes no ano passado, com a conclusão da incorporação da Terra Santa Agro, em uma operação de 753 milhões de reais. Com a conclusão do negócio, a SLC se tornou um dos gigantes do agro no Brasil. “Estamos vindo de um ano muito especial, de expansão, inovação incremental e consolidação da estratégia de negócios”, afirma Aurélio Pavinato, presidente da SLC Agrícola.

O agronegócio fechou 2021 com crescimento bruto de 42,19% e participação de 27,4% no PIB nacional, a maior desde 2004. Pioneira das companhias do setor listadas em bolsa, a SLC investe em pesquisa e tecnologia para pavimentar o crescimento de médio e longo prazo. A companhia criou um braço de investimento em ­startups do agro em 2021, a SLC Ventures, entre outras ações. Os primeiros resultados já começaram a aparecer. “Vamos nos diferenciar cada vez mais por meio de soluções inovadoras e negócios”, diz Pavinato.

AS MELHORES DO SETOR

Pontuação

da empresa Posição

por receita Empresa Receita 2021(1) Receita 2020(1) Lucro Líq. 2021(1) Patrim. Líq. 2021(1) Ativo Total 2021(1) Cidade-Sede Estado 1 7,69 164 SLC Agrícola 4.363.212 3.097.547 1.130.759 3.776.076 12.866.342 Porto Alegre RS 2 7,20 363 Kepler Weber 1.226.179 671.243 154.635 461.630 1.018.396 São Paulo SP 3 7,10 141 3tentos 5.339.317 3.112.439 430.306 2.236.240 4.395.601 Santa Bárbara do Sul RS 4 6,85 392 Boa Safra 1.044.336 588.525 127.819 302.289 955.217 Formosa GO 5 6,62 240 ICL América do Sul 2.496.224 1.807.632 183.144 297.250 1.999.276 São Paulo SP 6 6,61 166 Fertilizantes Heringer 4.291.368 2.214.192 667.210 519.091 2.881.373 Viana ES 7 6,60 113 FS 6.635.302 3.107.703 1.485.073 547.848 10.338.784 Lucas do Rio Verde MT 8 6,54 154 Cibrafértil 4.762.884 2.436.773 138.176 331.676 3.445.839 Camaçari BA 9 6,52 102 Camil 7.465.979 5.396.112 462.676 2.708.708 6.166.787 São Paulo SP 10 6,45 16 Bunge 68.357.727 47.072.740 810.909 8.681.142 24.763.460 São Paulo SP

(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).

Mais detalhes podem ser conferidos no site mm.exame.com