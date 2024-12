A nova fase dos games

O setor de games é centrado em três empresas: Sony, Microsoft e Nintendo. São elas as fabricantes dos principais consoles que ditam as tendências e os títulos best sellers. Em 2025, há dois marcos que devem impactar o mercado, que alcançou o valor de 200 bilhões de dólares: o lançamento do console Switch 2, da Nintendo, e a chegada de Grand Theft Auto (GTA) VI, o jogo mais aguardado da história dos videogames. A renovação da linha de produtos da Nintendo vem para enfrentar o desafio de fim de ciclo, quando as vendas já não crescem pela falta de novidades.

Já GTA chega com a possibilidade de se tornar um serviço e promete ser lucrativo pelos próximos anos, como foi o caso da versão anterior, que rendeu 9 bilhões de dólares na última década. Paralelamente, jogos que rodam por streaming avançam, representando quase 20% da receita global e atraindo gerações mais jovens com acesso a jogos sem necessidade de hardware caro. Essa transformação reflete a flexibilidade dos gamers: quase metade joga em mais de uma plataforma, equilibrando a conveniência do mobile com experiências imersivas e comunitárias nos PCs e consoles.

André Lopes