A nova cara do Brás: dono do Busca Busca, o "Chefe do Benefício", quer ir além da Shopee

O Brás voltou à moda. O tradicional bairro paulistano, famoso centro de comércio popular, tem até representante no Big Brother Brasil, da TV Globo, a participante conhecida como “Bia do Brás”. Mas, do lado de fora da casa, quem está atraindo as atenções é o empresário chinês Alex Ye. O “Chefe do Benefício”, como se apresenta, viralizou ao mostrar os benefícios e descontos de produtos que vende na sua mais recente loja. Ye é o dono do Busca Busca, a “­Shopee do Brás”, que virou sensação neste ano e tem atraí­do uma multidão de consumidores dispostos a encarar filas de horas. “Abrimos a loja em janeiro deste ano e, três dias depois da inauguração, o Busca Busca já tinha filas de duas horas. Até hoje distribuí­mos senhas para controlar a entrada e a saída dos clientes”, afirma. O apelo é concorrer com a plataforma Shopee, oferecendo ventiladores portáteis, abridores de garrafa de vinho, copos térmicos, entre outros produtos, com preços entre 5% e 10% mais em conta. Faz isso, segundo ele, a partir de uma extensa rede de fornecedores, especialmente da China, criada ao longo dos anos.

Empreender faz parte da história do empresário, nascido em Wenzhou, na China, cidade marcada pela distribuição nacional e internacional de mercadorias. Ele é de uma família de lojistas que veio para o Brasil na década de 1980 e até hoje aposta em fábricas e lojas de roupas no Brás. Depois de 20 anos empreendendo na região central da cidade, com oito lojas de roupas e investimentos em diferentes shoppings,­ Ye quis diversificar e entrar em uma nova área do varejo.

O sucesso da loja e dele faz parte de uma dinâmica cada vez mais presente no mercado, com os empresários investindo no poder de influência das redes para gerar negócios. O “Chefe” iniciou a divulgação dos produtos com descontos em lives no Kwai — foi assim que surgiu o nome “Chefe do Benefício”. Mas a fama estourou mesmo com as lives do TikTok. Lá, ganhou o status de influenciador e já soma milhões de seguidores.

A visibilidade dos últimos meses trouxe não apenas consumidores em busca de descontos, mas oportunidades de negócios, dando vazão a planos mais ambiciosos de Ye. Ainda neste trimestre, o empresário pretende abrir cinco franquias no interior de São Paulo, como projeto-piloto. “O investimento mínimo está em torno de 2 milhões de reais, incluindo marcas e produtos, sem contar o espaço”, diz. A ideia é fechar o ano com 200 lojas. O número, desafiador por natureza, é só um detalhe nos planos do chefe “para transformar o varejo brasileiro” a partir do Brás.