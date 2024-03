A Nasdaq do Brasil: com blockchain e tokenização, ela criou a bolsa das PMEs

Patrícia Stille deixou o seu cargo de executiva no mercado financeiro há oito anos, mas a sensação é de que isso aconteceu há décadas. A carioca é fundadora e CEO da BEE4, plataforma de negociação de ações com foco em PMEs. O negócio funciona de maneira semelhante à B3, com compra e venda de frações de empresas. Mas, no lugar de grandes companhias com faturamentos bilionários, quem está listado é emergente, com receita de 10 milhões a 300 milhões de reais — modelo adotado no início da Nasdaq, nos Estados Unidos.

Quando Patrícia diz que sua função anterior como head de fund of funds (fundo com carteira de outros fundos de investimentos) foi há décadas, nem é por causa do tempo em que exerceu esse cargo, mas por tudo que veio depois. Ela saiu da XP em 2016, trabalhou na gestora Vectis e depois fez a principal transição de sua carreira ­— e da vida. Vendeu a casa no Leblon, encontrou um parceiro estrangeiro e se mandou pelo mundo. Passou por países como Suíça, Áustria, Israel e Estados Unidos. Em cada canto, aproveitava para fazer cursos. “Até treinamento atirando, construindo barco e fazendo trilha na chuva eu fiz.”

Também começou a estudar sobre blockchain e tokenização. Voltou ao Brasil disposta a criar algo na área. Com o sócio Rodrigo Fiszman, investiu em algumas startups e abriu a BEE4, que usa a tecnologia de tokens para negociar ações. Em pouco mais de 12 meses, a plataforma tem quatro empresas listadas, cerca de 70 pregões e mais de 230.000 tokens negociados — o equivalente a cerca de 3 milhões de reais em volume financeiro.

Um negócio novo e que combina com a mudança de ares no setor financeiro. “Vou fazer 20 anos de mercado, e nunca vi tantas mulheres como expoentes e com espaço como agora”, diz. “Ainda faltam mulheres em liderança, percebo isso nas companhias que nos procuram para fazerem seus IPOs. Mas existe oportunidade e espaço.” Na BEE4, 54% da liderança é feminina, e no comando está Stille.