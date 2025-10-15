'Vale Tudo': maioria do público diz que Celina não matou Odete Roitman; veja enquete

Odete Roitman: personagem morreu e teorias surgiram nas redes sociais (Reprodução/Gshow )
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11h11.
Última atualização em 15 de outubro de 2025 às 11h13.
O mistério sobre quem matou Odete Roitman, a vilã de Vale Tudo, segue sendo um dos maiores enigmas da televisão brasileira.
Com o fim do remake de 2025 se aproximando, o público ainda tenta desvendar quem foi o responsável pelo assassinato da bilionária Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch. A identidade do assassino só será revelada no último capítulo, que irá ao ar na sexta-feira, 17.
Apesar das incertezas, diversos telespectadores continuam a especular, alimentados por teorias e pistas que surgem ao longo da trama. Em cena que foi ao ar na segunda-feira, 13, Celina fez uma revelação bombástica ao delegado.
Ela afirmou que foi ela quem matou Odete Roitman, tornando-se uma das principais suspeitas do crime no remake de Vale Tudo. A confissão de Celina pegou todos de surpresa.
Mas, para os leitores da EXAME Pop, Celina não deve ser a verdadeira assassina. Em enquete desta quarta-feira, 15, 455 leitores afirmaram que Celina não matou Odete, versus 38 que acham que a irmã foi a responsável pelo crime.
Outra pesquisa feita pela EXAME Pop apontou que a maioria absoluta dos leitores acredita que Heleninha, filha de Odete, é a verdadeira assassina.
Com o total de 1.589 votos totais, 565 leitores acreditam que Heleninha assassinou Odete.
No remake, a morte de Odete Roitman acontece em seu apartamento no Copacabana Palace, após uma visita misteriosa. A sequência preserva o suspense do original, e mostra vários personagens em atitudes suspeitas, com cinco principais suspeitos no foco: Marco Aurélio, Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha.
Na noite do dia 6 de janeiro de 1989, uma grande revelação aconteceu: Leila, personagem de Cássia Kis, foi identificada como a assassina de Odete Roitman. Movida por ciúmes e confusão, Leila atirou na vilã por engano, acreditando que estava mirando em Maria de Fátima.
Curiosamente, a personagem de Leila não estava entre os principais suspeitos ao longo da trama, e a própria atriz só tomou conhecimento de que sua cena final iria ao ar no momento da exibição, mantendo o suspense até o último instante.