Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta terça-feira, 11

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "O Príncipe Esquecido" ("The Lost Prince" no título original) nesta terça-feira, 11.

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "O Príncipe Esquecido" ("Le Prince Oublié" no título original) nesta terça-feira, 11 de fevereiro.

Protagonizado por Omar Sy (Lupin), Bérénice Bejo (Sob as Águas do Sena) e François Damiens (A Família Bélier), o longa mistura comédia e aventura ao contar a história de Djibi, um pai amoroso que todas as noites conduz sua filha a um mundo de sonhos onde ele é um corajoso príncipe encantado. No entanto, conforme a menina cresce, ele percebe que está perdendo seu espaço, tanto em sua imaginação quanto na vida real.

Lançado em 2020 e dirigido por Michel Hazanavicius (O Artista), o filme traz uma emocionante reflexão sobre a relação entre pais e filhos, abordando o amadurecimento e a aceitação das mudanças na vida.

Quanto custa assinar todos os streamings em 2024?

Assista ao trailer de 'O Príncipe Esquecido'

Qual é a sinopse de 'O Príncipe Esquecido'?

Djibi sempre encantou sua filha com histórias onde ele é o heróico Príncipe Encantado. Mas conforme a menina cresce e começa a criar suas próprias narrativas, Djibi percebe que seu papel nos sonhos dela está diminuindo, levando-o a enfrentar o desafio de seguir em frente e aceitar as mudanças.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta terça-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Onde assistir a 'O Príncipe Esquecido' no streaming?

Atualmente, o filme pode ser encontrado em plataformas de streaming como Telecine, Prime Video e Apple TV para aluguel e compra.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.