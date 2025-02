Saudades do V3? Paris Hilton lança modelo exclusivo de smartphone Motorola; veja valor

Deu saudades do V3? O famoso formato do celular que foi febre nos anos 2000 está de volta com uma nova roupagem. A Motorola acaba de anunciar uma parceria com Paris Hilton para o lançamento de uma edição exclusiva do Razr+, modelo que imita o aparelho dobrável.

Batizado de "Razr+ Paris Hilton Edition", o dispositivo aposta na mistura de fashion e tecnologia para atrair os fãs da influenciadora e os saudosistas da era dos celulares flip.

O grande diferencial está na cor exclusiva "Paris Pink", um tom vibrante que cobre toda a estrutura do aparelho. A assinatura da socialite também está gravada na parte traseira do dispositivo, acompanhada da icônica frase "That's Hot", na dobradiça externa.

Para completar o conceito de exclusividade, a embalagem acompanha uma capa protetora em couro sintético rosa claro, que pode ser transformada em uma pequena bolsa.

Além da estética

Apesar das mudanças de cor e design, o Razr+ Paris Hilton Edition não teve alterações no hardware. Ele continua sendo um dos dobráveis mais avançados da Motorola, equipado com:

Processador Snapdragon 8s Gen 3 para alto desempenho;

12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno ;

Tela externa de 4 polegadas , permitindo uso rápido sem abrir o dispositivo;

Design fino e leve , trazendo praticidade para quem busca um aparelho compacto, mas potente.

O smartphone também conta com 13 papéis de parede e quatro ringtones exclusivos inspirados em Paris Hilton, incluindo uma versão especial do famoso "Hello Moto", agora regravado na voz da empresária.

Quanto custa o celular da Paris Hilton?

O "Razr+ Paris Hilton Edition" está disponível para compra nos Estados Unidos pelo valor de US$ 1.199,99 (aproximadamente R$ 6.100 na conversão direta). A edição é limitada, mas o número de aparelhos disponíveis não foi divulgado. Ainda não há previsão de lançamento para outros mercados, incluindo o Brasil.