Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta sexta-feira, 22

Sessão da Tarde: veja o filme que passa na TV Globo hoje (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 12h25.
A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa", ("Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous", no título original) lançado em 2005, nesta sexta-feira, 22.
O elenco conta com estrelas como Sandra Bullock, Regina King, Enrique Murciano, Ernie Hudson, entre outros. A direção é de John Pasquin.
A policial Gracie Hart vira uma celebridade. Por causa disto, ela é remanejada, mas volta à ativa para ajudar seus amigos. Ela tem a ajuda da nova parceira.
A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.