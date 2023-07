Morar em Portugal, greve dos atores e app que simula gravidez: as notícias mais lidas da semana

Ciclone no Sul com ventos de mais de 100 km/h, bilionário que quer ter 18 anos novamente e o aplicativo que bombou nas redes por simular gravidez em fotos. A Exame separou uma lista com as matérias mais lidas da semana, trazendo o que bombou no site e nas redes sociais. Confira:

Gravidez por Inteligência Artificial

O aplicativo Remini está dando o que falar com a nova função que, com auxílio de inteligência artificial (IA), simula fotos de como alguém ficaria grávida. É só enviar algumas imagens pessoais que mostrem bem o rosto, escolher a foto que funcionará como pano de fundo, e o app faz o resto. Ainda não testou? Veja o passo a passo de como criar fotos que simulam gravidez no app.

18 anos novamente

O bilionário americano Bryan Johnson, fundador do sistema de pagamentos Braintree e conhecido por gastar US$ 2 milhões por ano para rejuvenescer e voltar a ter o corpo de quando tinha 18 anos, anunciou nesta semana que desistiu de um procedimento para atingir o seu objetivo. Entenda a decisão de Bryan e saiba como era sua rotina.

Greve dos atores

Em busca de salários maiores e melhores condições de trabalho, os atores de Hollywood anunciaram uma nova greve — que agora se soma a dos roteiristas. Ao todo, 160 mil artistas que fazem do sindicato Screen Actors Guild (SAG-Aftra) cruzarão os braços a partir desta quinta-feira, 13, em apoio à paralisação. Essa é a primeira greve completa que a indústria audiovisual realiza em 63 anos, sendo a última realizada pela classe dos atores em 1983. Entenda como a greve pode deixar Hollywood de cabeça para baixo.

Quer morar em Portugal?

Uma nova parceria pode ajudar profissionais brasileiros a conseguirem um trabalho em Portugal. A Move, legaltech portuguesa que atua com mobilidade profissional, fechou parceria com três consultorias no Brasil de recrutamento e seleção. A ideia da parceria é recrutar profissionais e facilitar o trâmite legal. Ficou interessado? Saiba como vai funcionar.

O vinho brasileiro vencedor do 'Oscar'

Criado pela maior revista de vinhos do mundo, a Decanter, que circula mensalmente em cerca de 90 países, o prêmio Decanter existe há 20 anos e se consolidou como uma espécie de “Oscar dos Vinhos” entre os produtores da bebida. Na premiação desse ano, uma vinícola brasileira conseguiu a medalha de ouro. Conheça o rótulo brasileiro vencedor do 'Oscar' dos vinhos.