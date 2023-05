Harry Potter, Game of Thrones e Rick e Morty: HBO Max ganha novo nome e anuncia novas séries; veja

A plataforma de streaming HBO Max irá mudar de nome a partir de 23 de maio. A informação foi confirmada pela Warner Bros. Discovery, multinacional de mídia detentora do serviço, nesta quarta-feira, 12.

A partir da data, a plataforma será nomeada apenas para "Max". A companhia também confirmou a nova série baseada na saga de Harry Potter, além de um seriado inspirado em "Game Of Thrones, chamada "The Hedge Knight".

Segundo o CEO da Warner, David Zaslav, essa reformulação do HBO Max é de acordo com um novo posicionamento da companhia. Desta vez, a prioridade é mais na qualidade dos conteúdos do que quantidade. Ele ainda afirmou que a empresa agora mira o futuro, em resposta ao cancelamento da série "Bat girl" na plataforma

Além das novas sérias baseadas em Harry Potter e Game Of Thrones, a multinacional também anunciou uma série baseada na franquia de filmes "Invocação do Mal", uma versão em anime de "Rick e Morty" e um seriado de animação produzido por Bono, "Peter & The Wolf".

O streaming da marca cresceu desde seu lançamento em 2020, e deve crescer ainda mais após a recente fusão da Warner Bros. com a Discovery. Em agosto do ano passado, de acordo com a divulgação da Warner, a HBO Max e a Discovery+ já somavam, juntas, mais de 95 milhões de assinantes.

Quando será o lançamento da Max no Brasil?

A empresa confirmou que o lançamento no Brasil será apenas no segundo semestre, porém, sem data definida. A Warner afirma que a plataforma terá um serviço mais otimizado na reprodução de vídeos e um sistema de notificações no celular para melhorar o atendimento.

Além disso, a HBO terá produção separada do que definiu como Max Originals, com direito a aba própria, ao lado de filmes e séries.

Qual irá custar o Max no Brasil?

A Warner afirmou que os valores continuarão os mesmos, porem haverá um plano Premium no valor de U$$ 19,99.