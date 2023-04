HBO Max e Discovery+ se fundem e se tornam uma única plataforma chamada "Max"

A Warner Bros. Discovery vai unir suas duas plataformas de streaming em uma coisa só, revelou o The Verge nesta quarta-feira, 12.

O novo serviço se chama Max e será lançado oficialmente no dia 23 de maio, nos Estados Unidos.

De início, o valor da assinatura custará até US$ 19,99 por mês, com dois níveis mais baratos de US$ 15,99 e US$ 9,99. Este último com anúncios.

No mais caro, resolução 4K HDR Dolby Atmos para parte do conteúdo, 100 downloads offline e quatro telas simultâneas, enquanto o plano padrão sem anúncios de US$ 15,99 por mês oferece qualidade HD, duas transmissões simultâneas e 30 downloads offline.

Enquanto isso, o plano suportado por anúncios mais barato oferece qualidade HD e duas telas.

A mudança dará um fim ao app do HBO Max, mas o Discovery+ ainda poderá ser usado de maneira separada pelos usuários.