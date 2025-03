Em cruzeiro, passageiros são forçados a apagar luzes todas as noites para escapar de 'grande perigo'

Passageiros a bordo do cruzeiro Queen Anne, da companhia britânica Cunard, esperavam uma temporada de férias na qual a tranquilidade e o conforto são as principais normas.

No entanto, os viajantes foram surpreendidos com instruções especiais de segurança ao atravessar uma área do Sudeste Asiático conhecida por registros de pirataria. A informação foi divulgada pelo site Business Insider.

Antes de cruzar o Mar de Sulu-Celebes, entre a Austrália e as Filipinas – região classificada pelo Centro Internacional de Combate ao Terrorismo como um “foco de crime, pirataria e terrorismo” –, o capitão da embarcação anunciou pelo sistema de som que o navio operaria com um “nível elevado de alerta de segurança”.

Com isso, os conveses externos foram fechados durante a noite e apenas as luzes essenciais permaneceram acesas para reduzir a visibilidade do navio. Os passageiros também foram instruídos a apagar as luzes das cabines quando não estivessem em uso e manter as cortinas fechadas.

Apesar de a ameaça de ataques de piratas na região ter sido rebaixada para “baixa” em janeiro de 2025, o histórico de incidentes, incluindo sequestros para resgate promovidos pelo grupo Abu Sayyaf, motivou a adoção dessas medidas preventivas.

Ao Business Insider, um porta-voz da Cunard disse que não havia ameaças específicas ao Queen Anne ou a seus passageiros, mas que “como parte dos procedimentos marítimos padrão, nossos capitães podem emitir avisos de precaução ao navegar por determinadas áreas”.

O Queen Anne é o quarto cruzeiro de luxo da Cunard, com capacidade para 2.996 hóspedes e 1.225 tripulantes. A embarcação abriga milhares de obras de arte e oferece diversas atividades a bordo, como arco e flecha e pickleball.

Esta é a viagem inaugural do cruzeiro Queen Anne, uma volta ao mundo de 111 noites, que teve início na Alemanha, em janeiro.