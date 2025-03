Fórum da Ásia de Boao prevê crescimento de 4,5% para o PIB asiático em 2025

O Fórum da Ásia de Boao divulgou, em 25 de março, o “Relatório Anual de 2025 sobre a Perspectiva Econômica da Ásia e o Processo de Integração do Fórum da Ásia de Boao”. O estudo prevê um crescimento real ponderado do PIB da Ásia de 4,5% em 2025, um pouco acima da taxa de 4,4% registrada em 2024. A Ásia continuará a ser o principal motor da economia global.

Previsões econômicas para as regiões da Ásia

O relatório, baseado em paridade de poder de compra, estima que a participação das economias asiáticas no PIB mundial aumentará de 48,1% em 2024 para 48,6% em 2025. Regionalmente, as previsões de crescimento são:

Ásia Oriental: 4,3%

4,3% Ásia do Sul: 5,9%

5,9% Ásia Central: 5,0%

5,0% Ásia Ocidental: 2,9% (em comparação com 2,1% em 2024)

Taxa de desemprego e expectativas de renda

A taxa de desemprego na Ásia deverá ser de 4,39% em 2025, abaixo da taxa global de 4,96%. A situação de renda se mantém estável e, com o crescimento econômico e a queda da inflação, espera-se um aumento no nível real de renda na região.

Setores em crescimento na economia asiática

O comércio digital e de serviços destacam-se como áreas de crescimento na economia asiática. Em 2024, o comércio eletrônico varejista na região do Pacífico Ásia cresceu 8,4%, enquanto o comércio eletrônico transfronteiriço da China somou US$ 369 bilhões, com um crescimento de 10,8%. O comércio de serviços também apresentou crescimento acelerado, especialmente no setor de entrega digital, seguido pela recuperação do setor de viagens e um aumento significativo no transporte.

O impacto do RCEP na integração econômica da Ásia

O Acordo de Parceria Econômica Regional Integrada (RCEP) é destacado como um marco na integração econômica da Ásia. Em 2024, o comércio intra-regional do RCEP cresceu 3%, e o comércio de serviços também avançou, com a China ultrapassando US$ 1 trilhão em volume de comércio de serviços. Economias emergentes da ASEAN, como Laos e Camboja, também registraram um aumento notável no comércio de serviços.

Resiliência das economias asiáticas

“Diante de muitos desafios, as economias asiáticas, especialmente a China e a ASEAN, continuam a mostrar uma forte resiliência e vitalidade, estando à frente do mundo em termos de crescimento econômico, comércio de bens e serviços e integração econômica regional. Eles também criam potenciais e espaços novos, tornando-se uma força e uma base importante para estabilizar e apoiar a economia mundial,” afirmou Zhang Jun, Secretário-Geral do Fórum da Ásia de Boao.

Conclusão do Fórum

O Fórum da Ásia de Boao iniciou sua Conferência Anual em 25 de março em Boao, Hainan, com o lançamento de dois relatórios principais: o “Relatório Anual de 2025 sobre a Perspectiva Econômica da Ásia” e o “Relatório Anual de 2025 sobre a Ásia e o Mundo Sustentável”.