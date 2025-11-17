Pop

De musical a drama de guerra; veja os 4 filmes favoritos do Papa

Seleção do Papa Leão XIV têm filmes sobre religião, esperança e clássicos premiados

Para Leão XIV: Vaticano promove evento com Hollywood (Vaticano/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 19h09.

Última atualização em 17 de novembro de 2025 às 19h15.

O Papa Leão XIV revelou em entrevista ao portal norte-americano Variety quais são seus quatro filmes favoritos. A conversa ocorreu um pouco antes do World of Cinema, evento especial organizado pelo Vaticano no último sábado, 15, com o objetivo de realizar uma aproximação com Hollywood.

O Papa recebeu cerca de 200 profissionais do cinema, entre eles os atores Cate Blanchett, Viggo Mortensen e Monica Bellucci, e o diretor e roteirista americano Spike Lee, que lhe presenteou com uma camiseta do New York Knicks, time da NBA. O Pontífice descreveu a sétima arte como um "laboratório de esperança, um lugar onde o homem pode voltar a olhar para si mesmo e para o seu destino."

Essa não é a primeira vez que o Vaticano realiza um evento parecido. Em 2024, o Papa Francisco também recebeu 100 atores. "Nossa época precisa de testemunhas de esperança, beleza e verdade: vocês, com seu trabalho artístico, podem ser essas testemunhas", declarou Leão XIV aos artistas.

Confira os 4 filmes favoritos do Papa:

A Felicidade Não se Compra, 1946

Dirigido por Frank Capra, o filme fala sobre esperança e acompanha Clarence, um espírito candidato a anjo que recebe a missão de ajudar George Bailey, um homem desiludido que está à beira do suicídio. Clarence salva Bailey e mostra sua importância na vida de muitas pessoas.

O filme está disponível no Prime Video.

yt thumbnail

A Noviça Rebelde, 1965

Outra obra com a temática religiosa, A Noviça Rebelde é um musical clássico de Robert Wise que ganhou o Oscar de Melhor filme. A trama se passa nos ano 30, pouco antes da Segunda Guerra, e mostra uma noviça que não consegue se adaptar as regras do convento. Ela então vai trabalhar como governanta de um capitão viúvo com sete filhos e leva de volta alegria para a casa. 

O filme está disponível na Disney+.

yt thumbnail

Gente Como a Gente, 1980

Também com diversas nomeações e premiações no Oscar, O filme trata de culpa e redenção quando a morte acidental do filho mais velho de uma família coloca uma profunda tensão na relação entre a mãe áspera, o pai atencioso e o filho mais novo que sente que devia ter morrido no lugar do irmão. 

O filme está disponível no Prime Video e na Apple TV.

yt thumbnail

A Vida é Bela, 1997

O longa-metragem italiano é o mais recente da lista do Papa e, apesar de não abordar a temática religiosa de forma direta, também fala sobre esperança e foi amplamente premiado. O filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial, na Itália, quando o judeu Guido e seu filho Giosué são levados para um campo de concentração nazista. Afastado da esposa, o pai precisa usar sua imaginação para fazer o menino acreditar que é tudo uma grande brincadeira, com o objetivo de protegê-lo do terror e da violência ao redor.

O filme está disponível no Prime Video.

yt thumbnail

*Com informações da AFP.

