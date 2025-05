Conclave nos cinemas: 5 filmes para entender melhor como acontece a escolha de um novo Papa

A sucessão papal é um dos processos mais discretos, porém fascinantes, da Igreja Católica.

A tensão política, os jogos de poder e os dilemas pessoais dos cardeais que participam da eleição são temas que despertam o interesse de muitos. Para aqueles que buscam entender melhor como funciona o processo de escolha de um papa, alguns filmes podem ajudar.

Confira 5 filmes para entender melhor o Conclave:

Conclave (2024)

O filme Conclave, dirigido por Edward Berger, é considerado uma das representações mais fiéis do processo de eleição papal. A trama acontece dentro da Capela Sistina, onde cardeais se reúnem para decidir quem será o novo papa. Com uma direção precisa, o filme detalha os rituais, as votações e as intensas negociações políticas entre os cardeais, além de oferecer um raro vislumbre da dinâmica secreta do conclave. Apesar de algumas pequenas imprecisões, como a dramatização de certos momentos, o longa é destacado pela sua representatividade realista, com a clássica fumaça preta e branca que indica o resultado das votações. Ralph Fiennes é o responsável por interpretar o cardeal encarregado de organizar o evento.

Dois Papas (2019)

Dirigido por Fernando Meirelles, Dois Papas é uma obra que foca na relação entre o papa Bento XVI e o cardeal Jorge Bergoglio (futuro Papa Francisco). Embora o filme não mostre diretamente o conclave, ele examina a transição entre os papados e os dilemas enfrentados pelos personagens principais, tanto no âmbito pessoal quanto institucional. O longa oferece uma reflexão profunda sobre os desafios da Igreja Católica e as tensões entre as diferentes visões de mundo dentro do Vaticano. A película foi amplamente elogiada e recebeu várias indicações a prêmios internacionais, especialmente pelas performances de Anthony Hopkins (Bento XVI) e Jonathan Pryce (Francisco).

Habemus Papam (2011)

Se a política e a liturgia do conclave são temas centrais em muitas produções, Habemus Papam (2011), dirigida por Nanni Moretti, adota um tom mais leve, com um olhar humanizado sobre o evento. A história acompanha um cardeal recém-eleito papa que, antes de assumir o cargo, entra em uma crise existencial e desaparece, causando uma grande confusão no Vaticano. O filme aborda a pressão psicológica e os dilemas pessoais que podem surgir durante a eleição, indo além da política e do ritualismo, para explorar a complexidade emocional de um homem diante de uma responsabilidade colossal.

As Sandálias do Pescador (1968)

Inspirado no romance de Morris West, As Sandálias do Pescador apresenta uma perspectiva dramática e política da eleição papal. O filme narra a história fictícia do arcebispo Kiril Lakota, que após passar anos preso na Sibéria, é inesperadamente eleito papa. Com a Guerra Fria como pano de fundo, ele precisa enfrentar os desafios não só da Igreja, mas também da política internacional. A produção enfoca as responsabilidades de um papa em um cenário global conturbado, dando um olhar sobre como a eleição papal pode afetar o equilíbrio de forças no mundo.

João Paulo II (2005)

Embora João Paulo II não tenha como foco o conclave, o filme biográfico estrelado por Jon Voight oferece uma importante perspectiva sobre a trajetória do papa polonês Karol Wojtyła, desde sua juventude até sua eleição. A produção ajuda a compreender o perfil de um papa eleito e os desafios enfrentados ao assumir um cargo com tamanha responsabilidade, especialmente no contexto histórico do século XX. A figura de João Paulo II é abordada de maneira detalhada, mostrando como ele se tornou um líder global e um ícone da Igreja Católica.