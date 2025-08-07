De 1950 a 2024, qual foi o artista mais ouvido no Brasil no ano em que você nasceu?

Repórter
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 19h15.
Última atualização em 7 de agosto de 2025 às 19h30.
A história da música brasileira é marcada por artistas que, ao longo das décadas, conquistaram o público com sua habilidade de traduzir os sentimentos e as particularidades de cada época. O Brasil sempre teve um panorama musical vibrante, com músicos que não apenas se destacaram em suas carreiras, mas também ajudaram a moldar os rumos da música popular brasileira.
A partir das canções e dos artistas citados, podemos perceber como a música brasileira foi evoluindo e se transformando ao longo dos anos.
Nos anos 1950, o Brasil viveu a transição entre o samba e os primeiros movimentos da bossa nova, e alguns nomes emblemáticos desse período foram Isaura Garcia e Hervé Cordovil, que marcaram 1950 com Pé de Manacá. A partir de 1951, a cantora Linda Batista se destacou com a música Vingança, enquanto Marlene fez sucesso em 1952 com Lata D'água. Outros grandes nomes dessa época, como Dick Farney e Lúcio Alves, trouxeram para a cena o romantismo e a sofisticação com Tereza da Praia, em 1954.
Na década de 1960, um dos maiores ícones da música brasileira, Cauby Peixoto, fez história em 1956 com o clássico Conceição. Em 1959, Celly Campelo conquistou o público jovem com Estúpido Cupido, refletindo a influência do rock'n'roll e a cultura jovem. A década de 1960 também foi marcada pela explosão de novos ritmos, como a bossa nova e a música de protesto, e pela internacionalização de músicos brasileiros. Jorge Ben Jor, com a icônica Mas Que Nada, e Roberto Carlos, com sua carreira multifacetada, se tornaram grandes ícones.
Na década de 1970, o cenário musical brasileiro foi invadido por novas sonoridades e o rock ganhou força com bandas como Secos e Molhados e o lançamento de O Vira, em 1973. Paulinho da Viola, por sua vez, trouxe a música de raiz e o samba para o primeiro plano, com Foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida, em 1970. Esse período também foi rico para artistas como Elis Regina, que se tornou um ícone com O Bêbado e o Equilibrista, uma música que expressava a resistência e a luta contra a ditadura militar.
Nos anos 1980, o Brasil viveu a efervescência da música pop e o surgimento de novos estilos. Cazuza, com Faz Parte do Meu Show, e Gal Costa, com Balancê, marcaram a década com sua ousadia e autenticidade. Ao mesmo tempo, artistas internacionais como Whitney Houston e Bon Jovi conquistavam o Brasil com suas baladas e hits internacionais.
A década de 1990 trouxe consigo uma fusão de estilos, como evidenciado pelo sucesso de Mariah Carey e Celine Dion, e a popularização da música sertaneja. Caetano Veloso, com Sozinho, e a explosão de grupos como Skank, com Garota Nacional, dominaram as paradas de sucesso. O início do novo milênio, com artistas como Ivete Sangalo e Ana Carolina, consolidou ainda mais o cenário da música brasileira e a influência da música pop no país.
Nos anos 2010 e 2020, o sertanejo e o estilo mais romântico dominaram as paradas de sucesso com nomes como Luan Santana, Gusttavo Lima, Marília Mendonça, e Henrique & Juliano, sempre refletindo as mudanças sociais e culturais do Brasil. Artistas como Paula Fernandes e Michel Teló também marcaram essa época com seus sucessos que cruzaram fronteiras, enquanto outros como Zezé Di Camargo & Luciano mantiveram a tradição da música sertaneja romântica.
Cada um desses artistas contribuiu para uma década única da música brasileira, e a sucessão de hits e influências revela o dinamismo e a capacidade do Brasil de se reinventar musicalmente a cada geração.
|Ano
|As músicas mais tocadas no Brasil
|1950
|Pé de Manacá - Isaura Garcia & Hervé Cordovil
|1951
|Vingança - Linda Batista
|1952
|Lata D’água - Marlene
|1953
|Risque - Linda Batista
|1954
|Tereza da Praia - Dick Farney & Lúcio Alves
|1955
|Café Soçaite - Jorge Veiga
|1956
|Conceição - Cauby Peixoto
|1957
|Mocinho Bonito - Doris Monteiro
|1958
|Little Darling - Lana Bittencourt
|1959
|Estúpido Cupido - Celly Campelo
|1960
|Tema de “A Summer Place” - Percy Faith
|1961
|Palhaçada - Doris Monteiro
|1962
|O Trovador de Toledo - Gilda Lopes
|1963
|Mas Que Nada - Jorge Ben
|1964
|Datemi un Martello - Rita Pavone
|1965
|Trem das Onze - Demônios da Garoa
|1966
|Quero Que Vá Tudo Pro Inferno - Roberto Carlos
|1967
|Gina - Wayne Fontana
|1968
|Hey Jude - The Beatles
|1969
|As Curvas da Estrada de Santos - Roberto Carlos
|1970
|Foi Um Rio Que Passou em Minha Vida - Paulinho da Viola
|1971
|Detalhes - Roberto Carlos
|1972
|Alone Again (Naturally) - Gilbert O’Sullivan
|1973
|O Vira - Secos e Molhados
|1974
|Feelings - Morris Albert
|1975
|Moça - Wando
|1976
|Juventude Transviada - Luiz Melodia
|1977
|Amigo - Roberto Carlos
|1978
|Night Fever - Bee Gees
|1979
|O Bêbado e o Equilibrista - Elis Regina
|1980
|Balancê - Gal Costa
|1981
|Bette Davis Eyes - Kim Carnes
|1982
|Muito Estranho - Dalto
|1983
|Menina Veneno - Ritchie
|1984
|Sonífera Ilha - Titãs
|1985
|We Are The World - USA For Africa
|1986
|Greatest Love of All - Whitney Houston
|1987
|Livin’ on a Prayer - Bon Jovi
|1988
|Faz Parte do Meu Show - Cazuza
|1989
|Bem Que se Quis - Marisa Monte
|1990
|Vision of Love - Mariah Carey
|1991
|Everything I Do (I Do It For You) - Bryan Adams
|1992
|The One - Elton John
|1993
|I Will Always Love You - Whitney Houston
|1994
|Breathe Again - Toni Braxton
|1995
|Take a Bow - Madonna
|1996
|Garota Nacional - Skank
|1997
|Unbreak My Heart - Toni Braxton
|1998
|Immortality - Celine Dion ft. Bee Gees
|1999
|Sozinho - Caetano Veloso
|2000
|Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim - Ivete Sangalo
|2001
|Quem de Nós Dois - Ana Carolina
|2002
|Toque de Mágica - Pedro & Thiago
|2003
|Velha Infância - Tribalistas
|2004
|Nosso Amor É Ouro - Zezé Di Camargo & Luciano
|2005
|Fui Eu - Zezé Di Camargo & Luciano
|2006
|Because of You - Kelly Clarkson
|2007
|Big Girls Don't Cry - Fergie
|2008
|Boa Sorte/Good Luck - Vanessa da Mata Ft. Ben Harper
|2009
|Halo - Beyoncé
|2010
|What to Know What Love Is - Mariah Carey
|2011
|Pra Você - Paula Fernandes
|2012
|Humilde Residência - Michel Teló
|2013
|Vidro Fumê - Bruno & Marrone
|2014
|Domingo de Manhã - Marcos & Belutti
|2015
|Escreve Aí - Luan Santana
|2016
|Seu Polícia - Zé Neto & Cristiano
|2017
|Acordando o Prédio - Luan Santana
|2018
|Apelido Carinhoso - Gusttavo Lima
|2019
|Atrasadinha - Felipe Araújo e Ferrugem
|2020
|Com ou Sem Mim - Gustavo Mioto
|2021
|Facas - Diego e Victor Hugo ft. Bruno & Marrone
|2022
|Termina Comigo Antes - Gusttavo Lima
|2023
|Leão - Marília Mendonça
|2024
|Henrique & Juliano