Pop

De 1950 a 2024, qual foi o artista mais ouvido no Brasil no ano em que você nasceu?

Veja qual canção dominava as paradas musicais no Brasil no seu ano de nascimento

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 19h15.

Última atualização em 7 de agosto de 2025 às 19h30.

A história da música brasileira é marcada por artistas que, ao longo das décadas, conquistaram o público com sua habilidade de traduzir os sentimentos e as particularidades de cada época. O Brasil sempre teve um panorama musical vibrante, com músicos que não apenas se destacaram em suas carreiras, mas também ajudaram a moldar os rumos da música popular brasileira.

A partir das canções e dos artistas citados, podemos perceber como a música brasileira foi evoluindo e se transformando ao longo dos anos.

Do Samba à Bossa Nova

Nos anos 1950, o Brasil viveu a transição entre o samba e os primeiros movimentos da bossa nova, e alguns nomes emblemáticos desse período foram Isaura Garcia e Hervé Cordovil, que marcaram 1950 com Pé de Manacá. A partir de 1951, a cantora Linda Batista se destacou com a música Vingança, enquanto Marlene fez sucesso em 1952 com Lata D'água. Outros grandes nomes dessa época, como Dick Farney e Lúcio Alves, trouxeram para a cena o romantismo e a sofisticação com Tereza da Praia, em 1954.

A hora e a vez do rock

Na década de 1960, um dos maiores ícones da música brasileira, Cauby Peixoto, fez história em 1956 com o clássico Conceição. Em 1959, Celly Campelo conquistou o público jovem com Estúpido Cupido, refletindo a influência do rock'n'roll e a cultura jovem. A década de 1960 também foi marcada pela explosão de novos ritmos, como a bossa nova e a música de protesto, e pela internacionalização de músicos brasileiros. Jorge Ben Jor, com a icônica Mas Que Nada, e Roberto Carlos, com sua carreira multifacetada, se tornaram grandes ícones.

A década de Elis

Na década de 1970, o cenário musical brasileiro foi invadido por novas sonoridades e o rock ganhou força com bandas como Secos e Molhados e o lançamento de O Vira, em 1973. Paulinho da Viola, por sua vez, trouxe a música de raiz e o samba para o primeiro plano, com Foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida, em 1970. Esse período também foi rico para artistas como Elis Regina, que se tornou um ícone com O Bêbado e o Equilibrista, uma música que expressava a resistência e a luta contra a ditadura militar.

Nos anos 1980, o Brasil viveu a efervescência da música pop e o surgimento de novos estilos. Cazuza, com Faz Parte do Meu Show, e Gal Costa, com Balancê, marcaram a década com sua ousadia e autenticidade. Ao mesmo tempo, artistas internacionais como Whitney Houston e Bon Jovi conquistavam o Brasil com suas baladas e hits internacionais.

A chegada do rock alternativo

A década de 1990 trouxe consigo uma fusão de estilos, como evidenciado pelo sucesso de Mariah Carey e Celine Dion, e a popularização da música sertaneja. Caetano Veloso, com Sozinho, e a explosão de grupos como Skank, com Garota Nacional, dominaram as paradas de sucesso. O início do novo milênio, com artistas como Ivete Sangalo e Ana Carolina, consolidou ainda mais o cenário da música brasileira e a influência da música pop no país.

A ascensão do sertanejo

Nos anos 2010 e 2020, o sertanejo e o estilo mais romântico dominaram as paradas de sucesso com nomes como Luan Santana, Gusttavo Lima, Marília Mendonça, e Henrique & Juliano, sempre refletindo as mudanças sociais e culturais do Brasil. Artistas como Paula Fernandes e Michel Teló também marcaram essa época com seus sucessos que cruzaram fronteiras, enquanto outros como Zezé Di Camargo & Luciano mantiveram a tradição da música sertaneja romântica.

Cada um desses artistas contribuiu para uma década única da música brasileira, e a sucessão de hits e influências revela o dinamismo e a capacidade do Brasil de se reinventar musicalmente a cada geração.

Veja a lista de músicas mais tocadas de 1950 a 2024 no Brasil

AnoAs músicas mais tocadas no Brasil
1950Pé de Manacá - Isaura Garcia & Hervé Cordovil
1951Vingança - Linda Batista
1952Lata D’água - Marlene
1953Risque - Linda Batista
1954Tereza da Praia - Dick Farney & Lúcio Alves
1955Café Soçaite - Jorge Veiga
1956Conceição - Cauby Peixoto
1957Mocinho Bonito - Doris Monteiro
1958Little Darling - Lana Bittencourt
1959Estúpido Cupido - Celly Campelo
1960Tema de “A Summer Place” - Percy Faith
1961Palhaçada - Doris Monteiro
1962O Trovador de Toledo - Gilda Lopes
1963Mas Que Nada - Jorge Ben
1964Datemi un Martello - Rita Pavone
1965Trem das Onze - Demônios da Garoa
1966Quero Que Vá Tudo Pro Inferno - Roberto Carlos
1967Gina - Wayne Fontana
1968Hey Jude - The Beatles
1969As Curvas da Estrada de Santos - Roberto Carlos
1970Foi Um Rio Que Passou em Minha Vida - Paulinho da Viola
1971Detalhes - Roberto Carlos
1972Alone Again (Naturally) - Gilbert O’Sullivan
1973O Vira - Secos e Molhados
1974Feelings - Morris Albert
1975Moça - Wando
1976Juventude Transviada - Luiz Melodia
1977Amigo - Roberto Carlos
1978Night Fever - Bee Gees
1979O Bêbado e o Equilibrista - Elis Regina
1980Balancê - Gal Costa
1981Bette Davis Eyes - Kim Carnes
1982Muito Estranho - Dalto
1983Menina Veneno - Ritchie
1984Sonífera Ilha - Titãs
1985We Are The World - USA For Africa
1986Greatest Love of All - Whitney Houston
1987Livin’ on a Prayer - Bon Jovi
1988Faz Parte do Meu Show - Cazuza
1989Bem Que se Quis - Marisa Monte
1990Vision of Love - Mariah Carey
1991Everything I Do (I Do It For You) - Bryan Adams
1992The One - Elton John
1993I Will Always Love You - Whitney Houston
1994Breathe Again - Toni Braxton
1995Take a Bow - Madonna
1996Garota Nacional - Skank
1997Unbreak My Heart - Toni Braxton
1998Immortality - Celine Dion ft. Bee Gees
1999Sozinho - Caetano Veloso
2000Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim - Ivete Sangalo
2001Quem de Nós Dois - Ana Carolina
2002Toque de Mágica - Pedro & Thiago
2003Velha Infância - Tribalistas
2004Nosso Amor É Ouro - Zezé Di Camargo & Luciano
2005Fui Eu - Zezé Di Camargo & Luciano
2006Because of You - Kelly Clarkson
2007Big Girls Don't Cry - Fergie
2008Boa Sorte/Good Luck - Vanessa da Mata Ft. Ben Harper
2009Halo - Beyoncé
2010What to Know What Love Is - Mariah Carey
2011Pra Você - Paula Fernandes
2012Humilde Residência - Michel Teló
2013Vidro Fumê - Bruno & Marrone
2014Domingo de Manhã - Marcos & Belutti
2015Escreve Aí - Luan Santana
2016Seu Polícia - Zé Neto & Cristiano
2017Acordando o Prédio - Luan Santana
2018Apelido Carinhoso - Gusttavo Lima
2019Atrasadinha - Felipe Araújo e Ferrugem
2020Com ou Sem Mim - Gustavo Mioto
2021Facas - Diego e Victor Hugo ft. Bruno & Marrone
2022Termina Comigo Antes - Gusttavo Lima
2023Leão - Marília Mendonça
2024Henrique & Juliano
