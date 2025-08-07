De 1950 a 2024, qual foi o artista mais ouvido no Brasil no ano em que você nasceu?

A história da música brasileira é marcada por artistas que, ao longo das décadas, conquistaram o público com sua habilidade de traduzir os sentimentos e as particularidades de cada época. O Brasil sempre teve um panorama musical vibrante, com músicos que não apenas se destacaram em suas carreiras, mas também ajudaram a moldar os rumos da música popular brasileira.

A partir das canções e dos artistas citados, podemos perceber como a música brasileira foi evoluindo e se transformando ao longo dos anos.

Do Samba à Bossa Nova

Nos anos 1950, o Brasil viveu a transição entre o samba e os primeiros movimentos da bossa nova, e alguns nomes emblemáticos desse período foram Isaura Garcia e Hervé Cordovil, que marcaram 1950 com Pé de Manacá. A partir de 1951, a cantora Linda Batista se destacou com a música Vingança, enquanto Marlene fez sucesso em 1952 com Lata D'água. Outros grandes nomes dessa época, como Dick Farney e Lúcio Alves, trouxeram para a cena o romantismo e a sofisticação com Tereza da Praia, em 1954.

A hora e a vez do rock

Na década de 1960, um dos maiores ícones da música brasileira, Cauby Peixoto, fez história em 1956 com o clássico Conceição. Em 1959, Celly Campelo conquistou o público jovem com Estúpido Cupido, refletindo a influência do rock'n'roll e a cultura jovem. A década de 1960 também foi marcada pela explosão de novos ritmos, como a bossa nova e a música de protesto, e pela internacionalização de músicos brasileiros. Jorge Ben Jor, com a icônica Mas Que Nada, e Roberto Carlos, com sua carreira multifacetada, se tornaram grandes ícones.

A década de Elis

Na década de 1970, o cenário musical brasileiro foi invadido por novas sonoridades e o rock ganhou força com bandas como Secos e Molhados e o lançamento de O Vira, em 1973. Paulinho da Viola, por sua vez, trouxe a música de raiz e o samba para o primeiro plano, com Foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida, em 1970. Esse período também foi rico para artistas como Elis Regina, que se tornou um ícone com O Bêbado e o Equilibrista, uma música que expressava a resistência e a luta contra a ditadura militar.

Nos anos 1980, o Brasil viveu a efervescência da música pop e o surgimento de novos estilos. Cazuza, com Faz Parte do Meu Show, e Gal Costa, com Balancê, marcaram a década com sua ousadia e autenticidade. Ao mesmo tempo, artistas internacionais como Whitney Houston e Bon Jovi conquistavam o Brasil com suas baladas e hits internacionais.

A chegada do rock alternativo

A década de 1990 trouxe consigo uma fusão de estilos, como evidenciado pelo sucesso de Mariah Carey e Celine Dion, e a popularização da música sertaneja. Caetano Veloso, com Sozinho, e a explosão de grupos como Skank, com Garota Nacional, dominaram as paradas de sucesso. O início do novo milênio, com artistas como Ivete Sangalo e Ana Carolina, consolidou ainda mais o cenário da música brasileira e a influência da música pop no país.

A ascensão do sertanejo

Nos anos 2010 e 2020, o sertanejo e o estilo mais romântico dominaram as paradas de sucesso com nomes como Luan Santana, Gusttavo Lima, Marília Mendonça, e Henrique & Juliano, sempre refletindo as mudanças sociais e culturais do Brasil. Artistas como Paula Fernandes e Michel Teló também marcaram essa época com seus sucessos que cruzaram fronteiras, enquanto outros como Zezé Di Camargo & Luciano mantiveram a tradição da música sertaneja romântica.

Cada um desses artistas contribuiu para uma década única da música brasileira, e a sucessão de hits e influências revela o dinamismo e a capacidade do Brasil de se reinventar musicalmente a cada geração.

Veja a lista de músicas mais tocadas de 1950 a 2024 no Brasil