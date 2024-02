Campos de golfe e futebol, aquário, spa e cinema: a mansão de Patrick Mahomes, campeão do Super Bowl

Após assinar um contrato de 10 anos avaliado em US$ 450 milhões com o Kansas City Chiefs, em agosto de 2020, Patrick Mahomes aproveitou a oportunidade para adquirir uma nova residência para a família. Ele e a esposa, Brittany, adquiriram um terreno de oito acres por US$ 400 mil. Junto de Travis Kelce, Patrick foi o astro da partida contra o San Francisco 49ers na final do Super Bowl no domingo.

A Mansão Mahomes conta com um campo de futebol americano de 50 jardas e personalizado com a logo do astro e seu sobrenome na end zone. Além disso, um campo de golfe particular, outro esporte que parece despertar a paixão do jogador. Concluída em fevereiro de 2023 e avaliada em US$ 15 milhões, a mansão ainda conta com quatro quartos, sete banheiros, piscina, academia de última geração, uma quadra de basquete coberta, um gigante aquário, sala de cinema, um lago privativo e uma sala para acomodar todos os troféus de Patrick, que agora é bicampeão da NFL com os Chiefs.

— Na verdade, decidi adquirir o terreno, me preparar para construir da maneira certa, quando assinei meu contrato aqui em Kansas City. Assinei uma prorrogação de 10 anos porque sabia que queria estar aqui. Então, quando fiz isso, pensei: 'Vou estar aqui, posso muito bem construir a casa exata que quero'.— disse a estrela da NFL no “Quarterback” da Netflix.

Ainda que a metragem exata da casa seja desconhecida, fotos aéreas da propriedade indicam que ela tem espaço suficiente para a família receber muitos convidados - como os amigos Taylor Swift e Travis Kelce.

Antes, o quarterback do Kansas City Chiefs, de 28 anos, morava com a família em uma ampla residência em Belton, no Missouri. Apaixonados por esportes, o casal Mahomes ainda é dono de uma equipe de futebol feminino, o KC Current, que atua em Kansas. Uma das jogadoras de referência da equipe é a meio-campista brasileira Debinha.