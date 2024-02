Ataque a tiros deixa torcedor morto e vários feridos em comemoração do Super Bowl em Kansas City

Um ataque a tiros ocorreu nesta quarta-feira perto da Estação Union em Kansas City, no estado americano do Missouri, durante uma celebração do Kansas City Chiefs pela vitória no Super Bowl, deixando "vários feridos".

Segundo a agência Associated Press, pelo menos oito pessoas foram atingidas pelos disparos. Pelo menos dez torcedores foram feridos por disparos, vários foram detidos e um morreu, segundo forças de segurança na cidade de Kansas City, no estado do Missouri (EUA). A equipe da cidade conquistou a NFL pelo segundo ano consecutivo.

Dois suspeitos armados foram detidos.

"Pedimos às pessoas que saiam da área o mais rápido e seguro possível e evitem o estacionamento para facilitar o tratamento das vítimas dos disparos", disse a polícia.

Mais cedo, centenas de milhares de torcedores vestidos de vermelho celebraram a vitória do time enquanto caminhavam por uma rota de 3 quilômetros em uma procissão de ônibus de dois andares, envolvidos por confetes vermelhos e dourados.

Segundo a rede americana ABC, havia cerca de 1 milhão de participantes no desfile, além de 600 agentes de segurança.