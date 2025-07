Após nove anos, 'Chaves' retorna ao catálogo da Netflix em agosto, diz site

A série Chaves, um dos programas mais emblemáticos da televisão mundial, fará seu retorno ao catálogo da Netflix após nove anos de ausência. A partir do dia 11 de agosto, os usuários da plataforma poderão assistir aos episódios dessa produção de Roberto Gómez Bolaños (1929-2014).

O pacote de episódios que será disponibilizado na Netflix já foi licenciado para outras plataformas de streaming, como Globoplay e Amazon Prime Video, nos últimos meses, segundo informações do jornal Folha de S.Paulo.

Quanto à dublagem, os episódios que foram transmitidos anteriormente pelo SBT contarão com a versão clássica. Já as produções inéditas exibidas desde 2014 pela emissora pertencente ao Grupo Silvio Santos serão apresentadas com uma nova dublagem, realizada pela RioSound.

A plataforma de streaming anunciou que fará uma grande ação de marketing para o retorno de Chaves, que teve sua primeira exibição no Brasil por meio do streaming da Netflix.

O acordo com a Televisa, responsável pelos direitos da série, foi encerrado em 2016, o que resultou na retirada de outros conteúdos, como o seriado Chapolin e as novelas Rebelde e Rubi. Hoje, esses produtos estão disponíveis em outras plataformas.

Após um longo período de bloqueio, Chaves foi liberado novamente para exibição em diversas plataformas, graças a um novo acordo firmado pela família de Roberto Gómez Bolaños com a Televisa no ano passado. Com isso, o seriado, que ficou fora do ar por quatro anos, voltou a ser transmitido globalmente.

No Brasil, os acordos com a Amazon, a Globo e o retorno ao SBT, além da exibição no canal Multishow, também da Globo, marcam a nova fase do programa no país.

Sucesso ao redor do mundo

O seriado Chaves, criado pelo humorista mexicano Roberto Gómez Bolaños, mais conhecido como Chespirito, teve início em 1971 como um quadro dentro do programa Chespirito. O personagem principal, um garoto de oito anos chamado Chaves (El Chavo del Ocho), surgiu inicialmente em uma esquete, onde o menino interagia com um vendedor de balões, interpretado por Ramón Valdez, que viria a ser conhecido como Seu Madruga.

O grande sucesso do quadro motivou os executivos da Televisa a solicitarem a produção de um piloto, o que resultou na criação de um programa próprio de Chaves em 1973. A trama se passa em uma vila fictícia, onde Chaves, um menino órfão que vive dentro de um barril, interage com seus vizinhos e amigos, enfrentando situações repletas de confusões e mal-entendidos. A série aborda temas universais, como pobreza, amizade e solidariedade, com um humor inocente e personagens carismáticos.

Embora Chaves tenha começado dentro do programa Chespirito, sua popularidade foi tão grande que ganhou status de série independente, passando a ser exibido pelo Canal 2 da Televisa após a fusão com o Canal 8, onde antes era transmitido. A partir daí, novos personagens passaram a integrar a narrativa, como Quico, Chiquinha, Seu Madruga e Dona Florinda, tornando a vila ainda mais rica e ampliando o apelo da série.

Durante sua exibição original, de 1973 a 1980, Chaves conquistou uma enorme audiência, principalmente na América Latina, e foi premiado com o "El Heraldo de México" na categoria de Melhor Programa Humorístico. Bolaños sempre buscou transmitir a inocência infantil e valores universais, criando personagens com características e conflitos que não apenas faziam rir, mas também geravam identificação com o público adulto. A trajetória do personagem Chaves foi, inclusive, inspirada em experiências e lembranças da infância de Bolaños e sua família.

No Brasil, o programa estreou no SBT em 1984 e rapidamente se tornou um dos programas mais queridos da televisão, permanecendo popular por muitos anos. Mesmo após o fim oficial da série em 1992, Chaves continua sendo uma das maiores influências culturais na televisão latino-americana.