6ª temporada de The Crown: últimos episódios são liberados nesta quinta

Os últimos episódios da aclamada série The Crown chega a Netflix nesta quinta-feira, 14. A produção focada no reinado de Elizabeth II se encerra na sua sexta temporada, que foi divida em duas partes.

Nos quatro primeiros episódios, a série apresentou os momentos finais da princesa Diana, que morreu em um acidente automobilístico em Paris, em 1997. Além das consequências da tragédia para a rainha e sua família.

Com 6 episódios, a 2º parte da temporada final é marcada por acontecimentos marcantes da casa de Windsor no início dos anos 2000. Entre eles, a disputa por popularidade entre Elizabeth e o então primeiro-ministro Tony Blair, a morte da princesa Margareth, o romance do príncipe William com Kate Middleton e o casamento do então príncipe Charles com Camila Parker-Bowles.

Onde assistir os últimos episódios de The Crown

Os 10 episódios da última temporada de The Crown estão disponíveis na Netflix. Os quatro primeiros foram lançados em 16 de novembro. Os outros seis foram liberados na manhã desta quinta-feira, 14.

O que esperar da última temporada de The Crown

Governo do primeiro-ministro Tony Blair

Interpretado por Bertie Carvel, Tony Blair encontra-se no auge do seu mandato como Primeiro-Ministro do Reino Unido - de 1997 a 2007. Na quinta temporada de The Crown, o político ganha destaque ao proferir o famoso discurso "New Dawn", durante a vitória eleitoral do Partido Trabalhista.

Nos episódios finais da série, Blair desperta a atenção da rainha Elizabeth II, interpretada por Imelda Staunton, devido à sua popularidade e às suas opiniões contrárias às crenças da família real. Apesar dos anos de tensão entre os dois, no início de 2022, Blair foi honrado com o título de Sir pela monarca.

Morte da princesa Margareth e da Rainha mãe

O ano do jubileu de ouro da Rainha é marcado pelo luto. Em 2002, a rainha Elizabeth II enfrentou duas perdas significativas: sua irmã, a Princesa Margaret (interpretada por Lesley Manville), e a Rainha Mãe (interpretada por Marcia Warren), também chamada Elizabeth, faleceram com pouco mais de um mês de diferença. Ambas desempenharam papéis importantes na vida da monarca, exercendo influência tanto em sua vida pessoal quanto no governo da Grã-Bretanha.

Nas primeiras temporadas da série, a Princesa Margaret foi uma figura marcante, enfrentando desafios em seu romance com Peter Townsend (interpretado por Ben Miles), que na época se viu limitado pelas regras da monarquia.

Jubileu de ouro de Elizabeth II

Apesar da perda na família real, a rainha Elizabeth II optou por comemorar com seus súditos o Jubileu de Ouro, que marcou os 50 anos de seu reinado. Em um período em que a sociedade começava a questionar a relevância da monarquia britânica, a Coroa conseguiu direcionar a atenção do público para a celebração, a qual contou com apresentações de artistas como Paul McCartney, Rod Stewart e outros no Palácio de Buckingham.

Foi nesse evento que William (interpretado por Ed McVey) e Harry (interpretado por Luther Ford) fizeram sua primeira aparição pública desde a morte da princesa Diana (interpretada por Elizabeth Debicki).

William e Kate

O início do romance, considerado um conto de fadas por muitas pessoas ao redor do mundo, será também retratado em The Crown. No ano de 2001, William ingressou na Universidade de St. Andrews com o objetivo de viver uma vida normal da melhor maneira possível. Porém, ele não esperava encontrar Kate Middleton (interpretada por Meg Bellamy) durante seu primeiro ano na faculdade. A série recria o momento em que Kate atuou como modelo em um desfile universitário, que foi o ponto de partida para despertar o interesse de William por sua colega de faculdade.

Casamento do príncipe Charles e Camila

Oito anos após a morte de Lady Di, o casamento do então príncipe Charles (interpretado por Dominic West) com Camilla Parker Bowles (interpretada por Olivia Williams) ocorreu. Em The Crown, é mostrada a celebração que teve o consentimento da rainha Elizabeth II, mas que ainda era desaprovada pelos britânicos que mantinham uma admiração por Diana. Isso se deve, principalmente, ao fato de que Camilla já tinha um relacionamento romântico com Charles desde os tempos em que ele ainda era casado com a princesa de Gales.

Globo de Ouro

Nesta segunda-feira, 11, a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA) divulgou os seus indicados ao Globo de Ouro 2024, que abre a temporada de premiações do ano.

Uma das principais apostas da Netflix, The Crown recebeu quatro indicações ao Globo de Ouro: