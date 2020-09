Veja os melhores descontos em cosméticos na Black Friday brasileira

A Semana do Brasil, campanha de descontos no varejo que virou uma espécie de Black Friday às vésperas do feriado da Independência, comemorado na próxima segunda-feira, 7, está levando muitas varejistas a oferecer descontos de até 70% nos produtos aos consumidores.

As campanhas podem ser uma boa opção para quem está pensando em comprar novos cosméticos e perfumes. O segmento foi o que mais teve salto nas compras na promoção do ano passado, com alta de 19,8% em relação a 2018, segundo levantamento realizado pela Cielo. Em 2019, cerca de 3.000 lojas participaram da chamada “Black Friday verde e amarela”.

Neste ano, as marcas não querem ficar para trás e oferecem descontos agressivos para os consumidores. Empresas como Sephora, O Boticário, Beleza na Web e Época Cosméticos estão com promoções em seus canais de e-commerce.

O Brasil é o quarto maior mercado de cosméticos do mundo, com faturamento anual estimado em 167 bilhões de reais. Neste ano, o mercado sofreu uma baixa, como era de esperar, em decorrência da crise causada pela pandemia de covid-19. Mas, aos poucos, já surgem sinais de recuperação.

Veja, a seguir, algumas das promoções disponibilizadas pelas marcas durante a Semana do Brasil.

O Boticário

A empresa brasileira está oferecendo entre os dias 4 e 15 de setembro mais de 300 produtos com desconto. São itens de perfumaria, maquiagem, cuidados pessoais e cabelo com descontos de até 50%. No primeiro final de semana, todos os produtos selecionados já estão com o desconto. Durante a semana, do dia 8 ao 11, haverá ofertas novas. No último final de semana, de 12 a 15, a empresa promete descontos ainda mais agressivos.

Os perfumes femininos da linha Botica 214 estão com 50% de desconto, saindo por 84,90 reais cada um. Na prateleira masculina, o Egeu está pela metade do preço, custando 56,90 reais. Na ala de maquiagens, há batons por 13,90 reais e promoções de paletas de sombra com 30% de desconto.

Sephora

A multimarcas Sephora participa da Black Friday brasileira com descontos de no mínimo 15% na área de cuidados para pele e cabelo. Os populares aparelhos Foreo, de limpeza facial, estão com 20% de desconto, saindo por 279 reais. As escovas de cabelo da marca Teezer também estão em promoção, saindo a partir de 90 reais. Na área de cuidados para a pele, marcas como Clinique, Caudalie e Clarins participam da promoção.

Na parte de maquiagens, a campanha pode ser uma oportunidade para adquirir os produtos da marca da Rihanna, a Fenty, que acabaram de chegar no Brasil. A linha está com 15% de desconto. Na perfumaria, clássicos como 212, da Carolina Herrera, e Polo, da Ralph Lauren, estão com descontos de 15% e 33%, respectivamente.

Beleza na Web

A Beleza na Web, que também vende produtos de diversas marcas, há descontos para a Semana do Brasil. O site dá no mínimo 15% de descontos nos produtos de luxo, como perfumes importados das marcas Carolina Herrera, Paco Rabanne e Antonio Banderas. Há também uma seleção de produtos que dá direito a levar mais uma unidade pelo mesmo preço, como batons, máscaras faciais e bases de rosto.

No setor de cabelo, o e-commerce oferece um xampu grátis nas compras de produtos das linhas de tratamento capilar. Entre os produtos mais vendidos, os descontos chegam a 70%. O batom vermelho Super Lustrous da Revlon, de 43,90 sai por 19,90 reais. A base Anti-blemish Solutions, da Clinique, de 238,90 está por 83,90 reais.

L’Occitane au Bresil

A L’Occitane au Bresil oferece produtos com até 50% de descontos na Black Friday do Brasil. As promoções estão nas linhas de cuidado diário, nos pacotes de presentes e em alguns lançamentos da marca.

As ampolas de hidratação capilar estão pela metade do preço, 12 reais cada uma. O kit para viagem Mandacaru, de 74,80 reais está saindo por 44,88. Os difusores de ambiente, de vários aromas, saem por 38,97 reais cada um na promoção.