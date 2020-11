Veja as 10 startups brasileiras mais desejadas pelas empresas

As crise não parou as startups brasileiras: elas reinventaram seus negócios, conquistando investidores e clientes. Entre janeiro e outubro deste ano, o volume investido nas empresas de inovação do Brasil já soma 2,49 bilhões de dólares, 3% a mais que o acumulado no mesmo período de 2019.

O número de contratos entre startups s e grandes corporações foi recorde em 2020, segundo a 100 Open Startups, que mede o grau de interação entre esses dois perfis de empresa no Brasil.

A entidade divulgou nesta quarta-feira, 11, sua lista anual com as 100 startups que mais tiveram interação com grandes empresas. A pesquisa considera critérios como posicionamento da startup; plataforma e parcerias; desenvolvimento de fornecedores; e investimento.

No ano passado, a startup Allya, de gestão de benefícios corporativos, ficou em primeiro lugar no ranking pelo segundo ano consecutivo. Este ano, ela não aparece entre as 100 primeiras.

O topo do pódio ficou com a mineira Gesuas, dona de um software para gestão das informações do Sistema Único de Assistência Social do Brasil. Hoje, a empresa tem mais de 1.500 técnicos, 300.000 famílias e 1 milhão de usuários cadastrados ativos na sua plataforma.

Veja abaixo a lista das 10 startups mais desejadas pelas empresas:

1 – Gesuas

A startup mineira, de Viçosa, oferece uma solução para gestão de informações de famílias em situação de vulnerabilidade e risco atendidas no Sistema Único de Assistência Social do Brasil (Suas).

2 – AEVO

A paulistana AEVO oferece a assinatura de um software para elaboração de desafios corporativos e gestão de projetos de inovação com startups.

3 – Opinion Box

A startup de Belo Horizonte oferece soluções para realização de pesquisas de mercado online e de análise de experiência do cliente.

4 – Rentbrella

A Rentbrella, fundada em São Paulo em 2019, oferece um serviço de compartilhamento urbano de guarda-chuvas e vende espaço de mídia para empresas que quiserem aparecer nas suas estações.

5 – Voll

A Voll oferece um serviço para gestão de transporte corporativo. Com o aplicativo da startup, as empresas clientes podem gerir as viagens corporativas de seus funcionários em um lugar só, do Uber ao Hotel.

6 – Pix Force

A startup aplica visão computacional e machine learning para interpretação automática de imagens e vídeos, conforme necessidade do cliente.

7 – Standout

A Standout é uma solução que permite a criação, edição, publicação e distribuição automática de vitrines digitais em mais de 150 varejos digitais.

8 – Rede Parcerias

A startup do Rio oferece um programa de gestão de Clube de Vantagem para gerar retenção, credibilidade e valor na relação das instituições com seus clientes e associados.

9 – Pris Software

A Pris Software, criada em Belo Horizonte, atua no RH simplificando a gestão do pacote de remuneração variável das empresas, para planos de longo e curto prazo.

10 – Comprovei

A startup de Itajubá, em Minas Gerais, atua na gestão de entregas para distribuidores e indústria.