Unicórnio uruguaio dLocal faz parceria com fintech Dinie para ajudar PMEs brasileiras

A empresa de pagamentos dLocal, primeiro unicórnio uruguaio, anuncia uma parceria com a fintech Dinie para ajudar as pequenas empresas brasileiras a contratar serviços online. Juntas, as fintechs vão permitir que os empreendedores paguem serviços de forma parcelada sem a necessidade de um cartão de crédito — raro para empresas desse porte — ou boleto.

A dLocal é especializada em intermediar transações financeiras entre grandes multinacionais, como Spotify, Uber, Booking e Facebook, e usuários em países emergentes. Com a nova integração com o Dinie Pay, a empresa uruguaia possibilita que as PMEs do Brasil contratem os serviços dos seus mais de 450 clientes pagando de forma parcelada de três a nove meses.

Para a dLocal, a parceria é uma oportunidade de aumentar a taxa de conversão de vendas dos seus clientes. Uma pesquisa feita pela empresa mostrou que os brasileiros preferem parcelar compras online. Estima-se que 54% dos gastos de e-commerce no Brasil no ano passado foram feitos usando opções de parcelamento.

“Dinie está complementando as soluções de pagamentos brasileiros hiperlocais da dLocal com acessibilidade de capital para PMEs para pagarem compras de negócios de maior valor e investir em seu crescimento por meio de tecnologia aprimorada e marketing digital. Permitimos que comerciantes globais desbloqueiem novas receitas e sejam pagos antecipadamente, sem atrito e sem riscos”, disse Rodrigo Sanchez Prandi, vice-presidente de produto da dLocal, em nota.

Para as pequenas empresas, a integração não altera o processo de compra. Ao buscar um serviço de uma companhia cliente da dLocal, no final do processo de pagamento, aparecerá a opção de pagar com o Dinie Pay e escolher o número de parcelas desejado.

A Dinie foi fundada em São Paulo em julho de 2019 pelas empreendedoras Suzy Ferreira e Andrea Burattini. A empresa é especializada em oferecer crédito para pequenos negócios por meio de integração com marketplaces, empresas de software de gestão e serviços de assinatura digitais.

O fundador da dLocal, Sergio Fogel, é um dos investidores-anjo da startup, que tem apoio de nomes como Rita Liu (ex-presidente da Alipay na Europa), Benjamin Gleason e Thiago Alvares (fundadores do Guiabolso) e Matthias Setzer (diretor de pagamentos globais do Facebook).

“A parceria com uma empresa do calibre da dLocal, um unicórnio Latam de alto crescimento atendendo aos maiores comerciantes digitais do mundo, é uma grande oportunidade para Dinie acelerar o crescimento e reforçar nosso compromisso de irrigar o mercado brasileiro de PMEs com capital para apoiar o seu crescimento”, afirmou Suzy Ferreira, presidente e fundadora da Dinie, em comunicado.