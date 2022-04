Startup mineira vai oferecer energia gerada em aterros para residências

A Metha Energia, startup mineira de compartilhamento de energia distribuída, se juntou à multinacional Asja para levar energia gerada em aterros sanitários para o consumidor residencial pela primeira vez no Brasil.

Com a parceria, a Metha estima que serão gerados 1,8 milhão de kWh por mês, capazes de atender 13 mil famílias a partir da usina instalada no aterro sanitário de Sabará, em Minas Gerais.

“Quando pensamos em energia renovável automaticamente associamos à energia solar, que é mais acessível. Mas existe uma oportunidade enorme de produzir energia por meio do lixo”, diz Victor Soares, CEO e cofundador da Metha Energia.

Desde 2015, após uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), os consumidores podem produzir a sua própria energia, por meio de painéis solares ou pequenas usinas, e abater o valor das suas contas de luz.

Tanto é que, hoje, segundo o Ministério de Minas e Energia, existem 922 mil unidades que fazem o uso da geração compartilhada de energia, principalmente, da fonte solar fotovoltaica.

Entretanto, mesmo com as contas de luz 114% mais caras, grande parte dos consumidores não usufrui da possibilidade, uma vez que criar a própria usina ou investir em painéis solares não é algo trivial. Foi a partir desse diagnóstico que a Metha surgiu, em 2017.

“Vimos que já existiam empresas grandes começando a atuar com geração distribuída, porém, para nós consumidores era difícil acessar esses serviços. Enquanto isso, as contas de energia só aumentavam. Percebemos aí uma oportunidade”, diz Soares.

A saída, então, foi criar uma plataforma digital para conectar pequenas e médias usinas de geração de energia limpa (fotovoltaica, hidrelétrica e biogás) a residências. A Metha compra os créditos de energia dos produtores e das usinas e os repassa para o consumidor final, o que resulta em um abatimento de até 15% nas contas de luz. A startup se monetiza por meio de uma porcentagem descontada dos geradores de energia durante esse processo.

Atualmente, a empresa tem 75 mil clientes cadastrados no estado de Minas Gerais e, com a parceria com a Asja, a meta é crescer cinco vezes mais até o final do ano, expandindo a operação para outros seis estados no sudeste, centro-oeste e norte do país.

“Por conta do custo operacional, essas usinas focam em empresas devido ao volume gasto. Porém, por meio da tecnologia, conseguimos levar o serviço também para o consumidor final que, além de tudo, consegue tangibilizar melhor de onde vem a sua energia. É uma mina de ouro”, finaliza Soares.